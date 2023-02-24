法语圈:非洲运动员来法国训练

法国世界 / N°020

欢迎您进入法国国际广播电台RFI中文[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏。今天2023年02月24日星期五，恰逢俄罗斯对乌克兰发起进攻一周年日。国际社会要求排除俄罗斯参加2024年第三十三届夏季奥林匹克运动会的呼声日渐高涨。本次节目与听友们谈谈法语圈内体育运动的话题。本台RFI法语记者近日开展了一次实地报导。一批非洲国家的优秀青年选手已经来到法国学习和生活，为明年参赛巴黎奥运会做前期准备。由尼古拉编译与播报。

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-- [奥运团结]是国际奥委会项目 -

奥运团结（Solidarité olympique）是国际奥委会（CIO）所设立的一个项目。在法国是由区域青年和体育中心（CRJS-Centre Régional Jeunesse et Sport）引导。其目标是要给外国运动员提供一个框架和基础设施。本台法广（RFI）记者西尔维（Sylvie Koffi）走访了位于诺曼底大区鲁昂市（Rouen）近郊的一个区域青年和体育中心（CRJS）。这里共有12名获得奖学金的非洲运动员。他们分别来自尼日尔（Niger）、刚果（Congo）、中非共和国（Centrafrique）、几内亚-科纳克里（Guinée Conakry）和几内亚比绍（Guinée-Bissau）。这批年轻运动员所从事的体育项目有：拳击、游泳、短跑和柔道。这些非洲国家的选手们来到法国，为在将来代表他们各自的国家赢得巴黎奥运会的竞赛资格做准备。

-- 法国给精英人士签发才能护照 -

奥运团结（Solidarité olympique）奖学金的获得者都享有一种名为“精英护照”（passeport talent）的居留，以便于他们可以穿越法国，在训练地与非洲之间往来。在这所区域青年和体育中心（CRJS）的入口，张贴着这12名非洲运动员的肖像照。这些正在成长中的冠军苗子，都是自6年级（相当于初中一年级）就已开始从事专门的体育训练。

Jason Ngawili Zacko (à gauche) et Resquin Mongondo (à droite) judokas centrafricains font partis des 12 boursiers de la Solidarité olympique. © Sylvie Koffi / RFI

克里斯多夫（Christophe Cornilleau）是这个区域青年和体育中心（CRJS）的主任。本台法广（RFI）记者发回了这位区域青年和体育中心（CRJS）的主任在接待非洲青年运动员抵达时的现场录音片段。

Cultures francophonie 24-02-2023 N°020 -法语世界- des athlètes africains viennent s'entraîner en France Extrait 1 Directuer CRJS

Cultures francophonie 24-02-2023 N°020 - des athlètes africains viennent s'entraîner en France Extrait 1 Directuer CRJS 尼古拉

这个中心的主任克里斯多夫（Christophe）说：“欢迎到来。随后，你们将会晤到教练，你们各自的体育项目教练。很快，我们将会教大家说一些法语。在此期间，想办法自己去应付。最近抵达的一位来自中非共和国，是在上周。而最急迫需要解决的问题之一是要去体育用品商店购买鞋子、运动短裤，那些训练所需的基本装备。"

-- 前非洲百米短跑冠军法国授教 -

在这个中心里，其中一名体育教练阿马杜·姆巴耶（Amadou Mbaye）是前非洲百米短跑冠军。他当年刚刚来到法国时，就曾有过地域差异和气候变化上的困扰。他负责指导两名年轻女短跑运动员的训练。在采访中，他表示，教练有点如同父亲。

Cultures francophonie 24-02-2023 N°020 - 法语世界 - des athlètes africains viennent s'entraîner en France Extrait 2 entraineur

Cultures francophonie 24-02-2023 N°020 - Extrait 2 Entraineur CRJS 尼古拉

阿马杜说：“接受训练中的两名女孩，首先具有毋庸置疑的身体和心理素质。她们知道为何在此，这毫无烦恼。然后，就新的训练框架，有些她们之前丝毫不了解，仍在探索中。我们有让她们在此锻炼所需的一切。运动员们抵达时，他们的水平个不相同。有些人已经是高水平，另一些则仍需提高。”

RFI Image Archive / Après 9 jours de festivités sportives et culturelles, les 8e Jeux de la Francophonie d’Abidjan ont refermé leurs portes dimanche soir 30 juillet 2017. (illustration) REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

短跑教练阿马杜指导的两位年轻的非洲女选手之一叫娜塔莎（Natacha Ngoye Akamabi）。这名现年19岁的刚果短跑女将是2017年在阿比让（Abidjan）举行的第8届法语国家运动会的女子短跑冠军。本台记者在现场看到，这名刚果短跑女选手在两个训练段之间的休息时间里，和围观的儿童们简述她的体育爱好。

-- 2023年第九届法语国家运动会 -

另外，第9届法语国家运动会将于今年夏季在刚果民主共和国（RD Congo）首都金沙萨（Kinshasa）举行。法语国家运动会通常每4年举办一届。2017年在科特迪瓦举行了第8届法语国家运动会后，由于卫生危机，原本应该在2021年举办的第9届法语国家运动会被两度推迟，最终举办日期被确定在2023年07月28日到08月06日。

RFI Image / Les IXe Jeux de la francophonie ont été reportés à 2023. Ici, une réunion du conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie s'est déroulée le 14 février 2019 à Paris. (illustration) RFI / David Kalfa

法语国家及地区国际组织（OIF）于上个月曾宣布，在经过历时数月之久，对2000多名候选人的情况核对后，现已选出32名来自中部非洲地区的自愿者参与第9届法语国家运动会的组织工作。这32名自愿者由15名女性和17名男性组成。他们分别来自8个中部非洲的国家，具体的分工领域涵盖：体育、接待、安全、制图、文化、视听传媒、数字通讯、住宿饮食，及可持续发展等。

RFI Image Archive / Les IXes Jeux de la Francophonie, initialement prévus au Canada en 2021 et reprogrammés en 2022 (19 au 28 août) en RDC, sont reportés à 2023. Ici, IXes Jeux de la Francophonie Kinshasa. (illustration) © Dr / RFI Image Archive

以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第20个节目，介绍一批优秀的非洲年轻运动员已经在法国开始训练，为2024年在巴黎举行的第33届夏季奥运会做准备。

感谢本台法广RFI音像资料部(Service Sonothèque)同事的协助，及Souringa的技术合作，谢谢您的收听。我们下次节目再见。

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