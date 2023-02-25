法国农业沙龙开幕 马克龙和吉祥牛领衔出场

法国/农业/政治

法国总统马克龙在第59届农业博览会开幕式上与吉祥牛欧瓦利领衔出场2023年2月25日法国巴黎。

法国农业沙龙今天2月25日在巴黎凡尔赛门展馆开幕，法国总统马克龙今早抵达揭幕，与吉祥牛“欧瓦利”出场亮相，并跟渔业人士会了面，然后在各展台品尝"100%"的法国农产品，回答人们的问题，为农村和退休改革拉锯战中的法国“把脉”。

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马克龙周六在巴黎农业沙龙的传统马拉松式访问中，试图就价格飙升、国际竞争和干旱问题向农民们做出保证。

而法国总统与农民和公众的这种仪式性政治会晤，将使他在退休金改革的争议和食品价格飙升的情况下，把握住国家的脉搏。

马克龙首先跟渔业代表进行初步交流，与他们讨论了英国脱欧和燃料价格飙升的困难，并为这个自1964年以来每年都让城市居民与农村见面的农业博览会剪彩。

粮食主权

在乌克兰战争爆发一年后，伴随着通货膨胀的激增，马克龙总统呼吁大型零售商 "控制其利润率以对抗飞涨的食品价格"。他与农民进行了长时间的讨论后说，"分销商必须在他们的利润上做出努力。

爱丽舍宫在马克龙到访农展会之前就表示，今天一整天，总统都会在农展会上强调"加强国家粮食主权"的必要性，并将支持农民面对环境的挑战。

节水模式

在去年夏季法国出现了历史性干旱后，由于入冬以来缺乏雨水，法国从3月起可能再次有许多用水限制。

面对农民，马克龙呼吁在全国范围创纪录降雨不足的背景下，按照"能源节制"的模式制定"水源节制"计划，他再次提到充盈丰盛时代的结束。

他解释说："我们将面临（水）稀缺的问题，就像去年夏天那样，与其在最后时刻因使用冲突而被迫组织动员起来，我们必须为这一切做好计划"，"更好地收集雨水"，"减少水网的泄漏"，"优化按户分配饮用水的使用"。

他说，这也意味着要有"更好的灌溉"、"更多的抗旱品种"和“废水循环利用”，马克龙说，在这个领域，法国远远落后于邻国。

控制物价

预计马克龙还将为保护植物产品制定一个"新方法框架"，包括减少农药的使用，并发起一场关于未来畜牧业的辩论，包括如何保护动物的福利。

马克龙总统呼吁大型分销集团控制其利润率，以应对飙升的食品价格。他在与农民进行了长时间的讨论后说：“必须在利润上做出努力的人是分销商”。

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