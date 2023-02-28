法国外国观光客2022创纪录带来580亿欧丰收 中日贡献极少

巴黎铁塔下的观光客 2022年7月3日

根据法国旅游局运营商 (Atout France)数据显示，外国观光客旅游开销替法国在 2022 年获得579 亿欧元的“创纪录”收入，但低于强大的竞争对手西班牙；西班牙本次位居欧洲第一名。

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法国国家旅游业的运营商 “Atout France” 2 月 27 日星期一发布的数据显示，外国观光客旅游开销替法国在 2022 年获得579 亿欧元的“创纪录”收入，但低于强大的争对手西班牙；西班牙本次位居欧洲第一名。这是法国旅游局负责国际市场推广法国旅游业机构提供的数据。

法国旅游局负责国际市场推广业务部门在其网站上指出，截至 2022 年 12 月底，法国的国际旅游营业额收入比 2019 年增加了 12 亿欧元”，并进一步说明：

“这一结果可以用欧美观光客的回归来解释，也可以用机械式地增加收入价值的通货膨胀原因来解释”。

相反地，“来自亚洲，特别是来自中国或日本的观光旅客流量仍然非常疲软”。

不过西班牙这项国际观光客收入超越法国，仍高居欧洲国家第一名。根据数据，“西班牙 2022 年国际观光客收入重新获得欧洲国家领先地位”，因为西班牙在去年 11 月底已经积累了 648 亿欧元国的际观光收入。

2022 年在法国消费最多的外国观光客中有三个边境国家的国民：比利时 73 亿欧元、德国 65 亿欧元和英国 62 亿欧元。美国游客2022 年开销支出 56 亿美元，排名第五。

在经过一个圣诞年终假期山上滑雪站旅游业旺盛之后，尽管最初阶段“积雪薄弱，甚至没有”；“尽管环境仍然困难” 在经济方面的通货膨胀以及在地缘政治方面有乌克兰战争的冲击，但 法国旅游局(Atout France)对 2023 年第一季度保持“一定的乐观态度”。

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