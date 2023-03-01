抖音遭禁新动向：德国“半”禁法国称再考虑考虑

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法国政府发言人维兰今天表示，法国正在考虑在法国公务员的手机上禁止中国应用程序抖音TikTok。此前美国和欧盟委员会已经决定发出禁令。德国官方禁用抖音被指不彻底，对官方运用抖音作为私人使用，说关系不大。

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由中国巨头字节跳动拥有的这一超受欢迎的抖音短视频平台受到了西方人越来越多的关注，他们担心中国政府会获取世界各地的用户数据。

对此，法国政府发言人今天澄清，"无论是共和国总统、总理还是政府成员，我们的商务手机都不允许安装任何应用程序。没有一个部长的商务电话配备了TikTok或其他应用程序。" 据维兰强调说，在政府各部（特别是国防部或内政部），已经确保在中央一级官员的专业电话上，不能安装TikTok或其他社交网络应用程序。他说：其他部委也正在考虑是否跟进。

据维兰说：关于中央或地区行政部门，参议院调查委员会正在进行调查（......），我们也在等待法国和欧洲的CNIL（保障数字环境自由的委员会）的意见，以给出一个更普遍的裁定。

法国参议院的调查于周三开始，最多有六个月的时间来完成调查工作。

据维兰认为，"这不是一个针对某个社交网络应用而不针对另一个的问题"，而是 "确保所有可以在高水平上使用的应用可以在欧盟范围内拥有数据处理的安全保障"。

据法国官方一位人士说，"公职人员必须将他们的工作和个人工具分开，并将TikTok等工具限制在必要的用途上，例如沟通。"

法新社说，法国总统马克龙以及他的几位部长和反对派人物都在TikTok上针对年轻人进行交流。政治家们每天都会用他们的个人手机使用Telegram或Whatsapp等应用平台。

该报道称，当法新社联系时，法国国防部表示，军队的 "专业手机禁止使用这些应用程序"，并且已经发布了关于在军方人员私人设备上使用社交网络的具体指蓝。" 但法国国防部说：法国正在考虑如何收紧这些规则。

包括欧盟委员会、欧盟理事会和欧盟外交部门在内的欧洲机构上周告诉他们的员工，出于安全考虑删除TikTok应用程序。欧洲议会在周二也效仿了这一做法。德国，也像欧洲其他许多国家的政府一样，已经采取了类似的措施，命令德国各部委的工作人员在与工作有关的设备上避开中国拥有的视频共享应用程序。

然而，德国卫生部目前有一个拥有144,800名粉丝的TikTok账户。

德国卫生部在被要求澄清时告诉POLITICO，"这些账户的TikTok没有用于官方目的。但该账户经过验证，并定期更新以卫生部长卡尔-劳特巴赫为主角的内容。

德国卫生部解释，是有多部手机运行有TikTok账户，但这些手机并没有连接到卫生部的服务器。

卫生部发言人Sebastian Gülde在本周的新闻发布会上说，TikTok不能被安装在该部的手机上。他无法解释该部是如何操作这个账户的。即使在反复询问后，卫生部对此运作仍然含糊不清。

据Politico称，德国卫生部于2020年3月启动了使用TikTok平台活动，以打击新冠病毒疫情谣言信息。当时，德国其他部委已经开始限制使用这一流行的抖音社交媒体平台。在内政部，对抖音限制视频分享应用程序不能通过网络访问，同时尽可能 "从技术上防止在官方智能手机上安装"抖音。

德国国防部在2020年4月就禁止了该应用程序，而其他部委，如司法部和经济部，报告说他们已经限制了TikTok的安装。

这些部委表示，他们的决定考虑到了德国网络安全机构--联邦信息安全办公室（BSI）的建议。

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