马克龙出访中部非洲 力争维持影响

法国/加蓬/马克龙

法国总统马克龙今天开始对中部非洲4个国家为期四天的访问。议程上有的四个国：首先是加蓬，预计他将在那里出席一个关于保护赤道森林的峰会。然后他将在安哥拉和刚果（布）停留，最后在刚果民主共和国结束他的行程。他的18ᵉ非洲大陆之行从利伯维尔开始，埃马纽埃尔-马克龙希望在那里重振两国之间的关系。

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据本台称，这是法国总统马克龙的第18次访问非洲大陆。此行从利伯维尔开始，马克龙希望在那里重振两国之间的关系。

据本台在利伯维尔的特派记者Paulina Zidi报道称，法国总统已经有13年没有访问过加蓬了。上一次还是前总统萨科齐在位时，是在2010年2月。在此期间，邦戈总统的有争议的连任和2016年的选举危机使加蓬与法国两国关系紧张。然后又因为新冠病毒健康危机，在从2021年开始和解之前，法国与加蓬争吵持续不断。

据一位接近爱丽舍宫的消息人士称，马克龙的这次访问意义至关重要。该访问已经计划了几个月，并且在2022年夏天设想了将该访问与 "一个森林峰会 "结合起来并加注关注森林保护的想法。

然而，这次正式访问正值加蓬的选举年，当地总统选举定于夏天举行。这一日程安排引起了民间社会和反对派的批评。"环保人士马克-奥纳就批评说：“马克龙是来加持他朋友的竞选活动的。”

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