全国大罢工：法国际和国内航班3月7日至8日将受影响

退休体制改革

欧洲 – 2023年3月7日将是一个新的跨行业罢工和反对养老金改革的示威日。根据法国民航总局发出的通知，由于罢工，3月7日和8日两天，20%-30%的航班将被取消。

广告 继续浏览后续

国内航班取消的程度更大一些，博韦、里尔（北部）、波尔多（西南）、里昂（东南） 、南特（西）、马赛、蒙彼利埃、尼斯（东南）和图卢兹（西南）的航班减少了30%。

法国民航总局 (DGAC) 3月2日要求航空公司在发出反对养老金改革的全国罢工通知后，于 3 月 7 日星期二和 3 月 8 日星期三放弃部分航班。

DGAC 已要求公司将巴黎戴高乐机场的航班时刻表减少 20%，并将巴黎奥利、博韦、里尔（北部）、波尔多（西南）、里昂（东南）的航班时刻表减少 30% 、南特（西）、马赛、蒙彼利埃、尼斯（东南）和图卢兹（西南）。

尽管建立了最低限度的服务并预防性地减少了请求的交通量，但 法国民航总局 (DGAC) 航班“干扰和延误”的程度较高。当局邀请可以“推迟旅行并向航空公司查询航班状态”。

这些不便是全国跨行业罢工运动的一部分，以抗议总统马克龙 (Emmanuel Macron) 所要求的养老金改革，特别规定将法定退休年龄从 62 岁升至 64 岁。

法国八个主要工会和五个青年组织呼吁“在 3 月 7 日让法国停摆”，并呼吁动员所有部门。他们打算让这一天成为自1月19日反对养老金改革运动开始以来最重要的罢工和示威日。

“我们之间达成共识，目标是比 1 月 31 日做得更好，”法国工人民主联盟 CFDT 工会全国秘书里戈尔多（Yvan Ricordeau） 最近表示。 那天，工会统计了超过 250 万示威者，当局统计的人数少得多，将为 127 万。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅