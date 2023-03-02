法国正在考虑对其公务员设备实施TikTok禁令

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据法新社报导，法国政府发言人3月1日表示，在美国和欧盟委员会作出相关决定后，法国正在考虑禁止公务员的手机使用抖音国际版TikTok。

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由中国巨头字节跳动拥有的这一超受欢迎的短视频平台在西方受到越来越多的审查，因为人们担心中国政府可以获取世界各地的用户数据。法国政府发言人韦兰(Olivier Veran)周三向媒体表示：“无论是共和国总统、总理还是政府成员，我们的工作电话都不允许安装任何应用程序。任何部长的工作电话都不会安装TikTok或其他应用程序。”

韦兰说，在法国政府各部，特别是国防部或内政部，“已经确保中央工作人员的工作电话不能安装TikTok或其他社交网络应用。其他部委目前正在考虑这个问题。”

韦兰补充说：“关于中央或地区行政部门，参议院一个调查委员会正在进行调查……，我们也在等待法国和欧洲层面的保障数字环境中自由的委员会（Cnil）的意见，以便给出一个更普遍的裁决”。

法国参议院的相关调查于周三开始，最多有六个月的时间来完成工作。韦兰表示，“这不是一个针对某个社交网络应用的问题”，而是“确保所有可以在高水平上使用的应用都能在欧盟范围内获得数据处理的保障”。

一位政府人士评论道：“公务员必须将他们的工作和个人工具分开，并将TikTok等App限制在必要的用途上，如机构沟通”。马克龙总统以及他的几位部长和反对派人士都使用TikTok与网民交流，特别是针对年轻人。政治家们每天都在用个人手机使用Telegram或Whatsapp等沟通程序。

法国国防部在回应置评请求时表示，军事人员的“工作电话禁止使用这些应用程序”，并且已经发布了关于在他们的私人设备上使用社交网络的具体指示。法国国防部补充说：“我们正在考虑收紧这些规则的方法”。

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