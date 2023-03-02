马克龙为其新非洲政策辩护

政治

非洲 – 马克龙本周三晚抵达加蓬首都利伯维尔，这是为期近四天的非洲之行的第一站。 这次访问远不像其他前任那样大张旗鼓，而是为了恢复法国在欧洲大陆的形象。

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3 月 1 日星期三，在加蓬的利伯维尔机场出口处，确实有这几十人受到士兵的严密监督。 但在通往总统府的路上，没有悬挂法国国旗，也没有欢腾的人群。

马克龙 (Emmanuel Macron) 将与几位中非国家元首在利伯维尔参加一个专门讨论保护热带森林的峰会，开始对该地区为期四天的访问。 这次峰会被称为一个森林峰会，由两国共同举办，旨在为气候变化背景下的森林保护、气候和物种保护寻找“具体解决方案”。

到访加蓬之后，马克龙还将出访安哥拉、刚果和刚果民主共和国。 对于第 18 次非洲大陆之行，总统希望保持谦逊的姿态。 以外交攻势甚至收复行动的形式进行的访问，意在开启法国与反法情绪持续增长的欧洲大陆关系的新纪元。 加蓬总统阿里·邦戈 (Ali Bongo) 的一位顾问解释说：“总以教训别人的口吻对待别国的时代过去了。”

为了阻止法国在欧洲大陆明显丧失影响力，马克龙并没有空手而去。 因此，他向加蓬提供了民族音乐背景：一名法国研究人员在 1950 年代和 1960 年代收集的 700 小时录音。

法国总统马克龙在向法兰西共同体加蓬代表发表讲话时表示，“法属非洲”的时代已成为过去，法国有意成为非洲大陆国家“中立的伙伴”。马克龙去年7月曾表示，与非洲国家建立关系是他第二个总统任期内的优先事项之一，当时他访问了喀麦隆、贝宁和几内亚比绍。

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