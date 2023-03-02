马克龙加入加蓬保护森林会议 促进法国参与

法国/马克龙/非洲/加蓬/一个森林

一个森林峰会于3月1日星期三在加蓬利伯维尔开幕并将持续多日。这是一个致力于保护热带森林的高级别国际会议，对横跨中部非洲六个国家的刚果盆地的森林战略保护布局。法国总统马克龙将与几个非洲国家总统一起出席峰会。马克龙于2023年3月1日抵达利伯维尔。

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在环保人士、民间社会成员和一些部长进行了一天的交流和辩论后，预计一些国家元首和政府首脑将出席第二天的会议和圆桌讨论。马克龙也由此开始对中部非洲的访问。刚果总统德尼-萨苏-恩格索，加蓬总统阿里-邦戈，当然还有安哥拉总统若昂-洛伦索和中非总统福斯坦-阿尔奇-图阿德拉也将出席这次峰会。

马克龙的飞机于3月1日星期三晚上7点左右降落在利伯维尔，这是他此行的第一阶段，随后他将前往安哥拉、刚果（布）和刚果（民）。据本台在利伯维尔的特约记者Paulina Zidi说，马克龙在加蓬总统府受到了加蓬总统Ali Bongo的欢迎。

属于马克龙与加蓬总统两人第一次会面是这次为期两天的正式访问中所计划的两位总统之间唯一的双边交流时间，因为星期四的日程，是马克龙将与加蓬环境部长李-怀特一起，在向利伯维尔的法国社区发表演讲，还要前往参观这片热带森林的中心。

由于气候变化，拉丁美洲的亚马逊河遭指正在慢慢死亡，而中非的森林才显更强的复原力，继续为消弭二氧化碳做贡献。据加蓬官员说，这片森林在树木行间吸存了400亿吨二氧化碳。该森林为气候调节做出了巨大的贡献。但是，当地森林中出现了最初的警告信号。专家警告，因此现在也是采取行动的时候了。

马克龙希望此次"一个森林 "峰会成为一个执行的峰会，但非洲国家希望它成为一个解决方案的峰会。

根据当地官员的说法，对民众和国家的信号是通过融资来实现的。"我们可以以一欧元的价格出售一升燃料，而我们却不能以50美元的代价储购一吨二氧化碳，这是不正常的。谁应该制定价格？这将在 "一个森林 "峰会上加以讨论。

这就是 "一个森林峰会 "的关键问题之一：寻找方法来补偿刚果盆地国家为保护作为世界之肺的森林所做的努力。

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