英王查尔斯将访法德 首度以国王身分国事访问

政治

欧洲 – 白金汉宫3月3日宣布，英国国王查尔斯三世（King Charles III）将于本月26-29日访问法国，随后再访问德国，这是他作为英国国王的首次国事访问。

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法新社报导，查尔斯三世选择访问德法这两个欧洲国家和亲密盟邦，被外界普遍视为是英国脱欧后试图建立桥梁的努力。

查尔斯三世将于3月26日至31日访问法国和德国，也就是5月6日加冕典礼之前。

白金汉宫表示，此行将是庆祝英法德的共同历史和价值观、对环境保护的承诺以及在乌克兰战争中合作的机会。

查尔斯三世和他的妻子卡蜜拉（Camilla）3月26日至29日将访问法国，并与总统马克龙（Emmanuel Macron）一起在巴黎凯旋门举行纪念仪式和敬献花圈。

查尔斯三世将在法国参议院发表演说，而卡蜜拉会和法国第一夫人碧姬．马克龙（Brigitte Macron）在奥塞美术馆（Musee d'Orsay）为莫奈（Edouard Manet）和·德加（Edgar Degas）新展览正式揭幕。

法国总统马克龙将于3月27日在凡尔赛宫为来宾主持国宴。3 月 28 日，查尔斯和卡蜜拉将前往西南部的波尔多。 国王将前往去年夏天被大火烧毁的地区，参观有机葡萄园。

爱丽舍宫说：“这次国事访问是君主加冕前的首次访问，是法国的荣幸，也说明了将我们两国团结在一起的深厚历史联系。” “它也象征着共和国总统和国王陛下之间的友谊和信任关系，他们过去曾为保护生物多样性和抗击全球气候变化而密切合作过”。

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