法国反退休改革明起大罢工，八工会希望让国家停摆

法国反退休改革

在法国巴黎众议院前举行抗议活动后，代表法律的雕像被贴上要求60岁退休的海报2023年2月7日。

法国参议院继续辩论受争议的退休改革法案，同时法国各大工会在3月7日周二发动第六轮反退休改革大罢工和抗议游行，希望让"法国陷入停滞"状态，并誓言让罢工行动在周二过后继续下去。

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第六轮罢工和抗议行动预计将是大规模的，根据民意调查，法国多数人仍反对将法定退休年龄从62岁推迟到64岁。

马克龙政府表示敞开对话大门，继续优化退休改革方案。

法国8大工会希望明天3月7日的罢工游行动员比1月31日做得更好。据警方统计1月31日上街抗议的人有127万人，工会联盟则宣称那次有250万人参加抗议。据法国全国工联（CGT）统计，1月31日在全法有265场集会。

预计明天周二法国的交通系统将受到"非常严重地"影响，高铁（TGV）和城际列车（TER），以及法兰西岛的地铁和快线地铁RER也将"非常混乱"。

巴黎运输公司（RATP）预告：

周二白天，除去巴黎两条自动地铁1号线和14号线正常运行，其余线路都受影响。

4号线将有三分之二运行；

6号线和12号线从早5点30分开到晚8点，前者平均三分之一运行，后者非高峰时段四分之一运行。

巴黎地铁网中的其他线路将只在高峰期（早6:30-9:30和下午4:30-7:30）开放，有时会延长，其中一些线路只在某些路段运行。

许多车站将几乎全部关闭。据管理部门称，周三，地铁网络的情况应该继续类似。

但预计公共汽车和有轨电车的情况会有所改善，交通将几乎正常。

法国铁路公司（SNCF）预告：

周二，80%的高铁 （TGV Inoui和Ouigo）将被取消，几乎所有城际列车（Intercités）被取消，法国和德国以及法国和西班牙之间的国际联系减少，甚至中断。

巴黎快线地铁（RER）：A线，B线，H线，K线，U线，三分之一运行；C线，D线，J线，L线，N线，R线，五分之一运行；E线，P线，十分之一运行。

法国国铁（SNCF）和巴黎运输（RATP）都建议乘客推迟行程。这两个公交运营集团将在周二对周三的罢工交通情况进行更精确的预测。

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