退休改革：法国工会再度组织大罢工，声称要让整个国家“停摆”

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几个星期以来，各工会一直在加大压力，声称3月7日星期二的罢工抗议将是超大规模的，会让整个国家在24小时内“停摆”。

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法国各工会号召人们3月7日星期二再度大规模地走上街头，抗议政府的退休改革计划，反对马克龙的退休改革计划将法定退休年龄从62岁推迟到64岁。

几个星期以来，各工会一直在加大压力，声称3月7日星期二的罢工抗议将是超大规模的，会让整个国家在24小时内“停摆”，各工会还声称将在战略行业企业里组织大规模的和连续的罢工，试图让政府屈服。

在大罢工的前夜，不论是工会方面还是政府方面，周一都在做准备。

总是被称作改革派的工会CFDT的总书记贝尔热(Laurent Berger)周一表示，“我呼吁法国的工薪人员、公民、领取养老金的退休人员周二大规模地走上街头示威抗议”，贝尔热认为，国家元首马克龙“不能够对（抗议活动）充耳不闻”。

为抗议马克龙的退休改革计划，自今年一月份以来，工会已经数次罢工抗议。第一次是在今年的1月19日。3月7日星期二的罢工抗议将是第六次。

法新社指出，总统马克龙希望的退休改革计划非常不受欢迎。对于马克龙计划将法定退休年龄从62岁推迟到64岁，法国人大多持反对态度，认为这是“不公平的”，尤其是对从事繁重工作的工人来说是不公平的。

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