29届沃苏勒亚洲电影节：两部主竞赛单元影片《宴会》《面纱背后》

电影节，亚洲

第29届沃苏勒国际亚洲电影节共有9部来自不同国家的电影入围主竞赛单元，角逐最终金环奖。开幕5天来，沃苏勒Majestic影城5个主放映厅已陆续上映大部分入围电影，几乎所有参赛影片的导演都出席电影节推介作品、与观众交流互动。

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菲律宾影片《宴会》：原谅--人类之爱

《宴会》是曾获得洛迦诺电影节"金豹奖"的菲律宾导演布里兰特-门多萨2022年的新作，此次参赛沃苏勒电影节是该片在法国的首映。 故事讲述了一个富裕家族之子拉斐尔，在为家宴采购食材回家途中发生车祸，惊恐中他和同车的父亲快速逃离。最终相撞车上的司机：一个贫困家庭的父亲因伤势严重身亡。在对车祸调查过程中，拉斐尔一家深受内心谴责，父亲决定替拉斐尔担罪，投案被判入狱。按照父亲的要求，拉斐尔收留照顾了受害者的妻子家人，帮助他们走出失去亲人的痛苦，但生活在谎言里让拉斐尔陷入深深的自责负罪，每天面对受害家人深感痛苦窒息。

影片中拉斐尔由菲律宾演艺明星的Coco Martin扮演，饰演其母亲的Jaclyn Jose2016年曾获戛纳电影节最佳女演员奖。

由于正在日本拍摄新片导演布里兰特-门多萨没有前来出席电影节，他在对该片的推介中说，“这场车祸永远改变了两个家庭的生活，造成了共同的痛苦。而正是在这种痛苦中，让这两个家庭建立了联系，悔改与接受之间的交流才被摆在了（片中多个筹备宴会的）餐桌上。正是在这种行为中，我们看到了人类所能做出的最勇敢的决定：原谅。”

一位电影节观众在看完该片后向记者表示：此次电影节上很少有电影能像《宴会》一样如此好地阐释爱这个主题，这是一种对他人的爱，一种人类之爱，影片中展现的原谅的举动非常令人感动，非常喜爱这个电影

印度影片《面纱背后》：以讽刺的方式突出政治的荒谬

《面纱背后》讲述了一个在美国长大的印度女性Ana为实现已故父亲的遗愿，回到她在印度中部的故乡，捐献藏书在当地建一个图书馆，这一良好意愿却引发村里一场风波。争取建图书馆的过程遭遇种种阻挠，为走出僵局，Ana参加了村委会选举，影片以讽刺方式展现了印度政治和社会体系的贪腐荒谬之处。

执导《面纱背后》的印度导演帕文莫加里（Praveen Morchhale）被称为印度新浪潮的先锋导演，他的第一部故事片《赤脚到果阿》（2013年）就在多个影展获得好评，他的电影简单、微妙、富有诗意。他来沃苏勒参加了今年的电影节，他在对《面纱背后》的推介中说，“在印度，尽管政府控制着所有表达途径，将政治艺术家和反对者关进监狱，而讽刺是唯一剩下的能够触及有关社会和政治议题的一种方式。他说，《面纱背后》受到印度农村许多真实故事的启发，试图以讽刺的方式突出政治荒谬和有关妇女社会地位问题。这也是一个关于女性的力量、意志和韧性的故事。

饰演女主角Ana的演员也参加了本届沃苏勒电影节，在放映影片之后，她接受法广的采访中说："女性面对一个腐败的社会，要站起来反对，争取自己想要的和希望实现的改变，当影片播映时看到观众对片中那些讽刺荒诞情节的热烈反应，作为参与电影制作的人更加能够体会到，影片所反映的不仅仅是印度社会的问题，也是世界所有国家社会都会有的问题。"

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