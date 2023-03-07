法国退休改革：工会方面称第六个行动日的动员规模是“历史性的”

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3月7日星期二，在法国各大工会的号召下，法国人大规模地走上街头抗议马克龙的退休改革计划。工会方面称，动员的规模是“历史性的”。

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星期二，法国人再度走上街头抗议马克龙的退休改革计划。这是自今年年初以来的第六次示威抗议。在第六个行动日之前，法国各工会曾誓言，动员的规模将是超大号的，要让法国“停摆”。

法新社报道，7日星期二，街头的动员是非常强烈的，经常被称作是改革派工会的法国工人民主联盟（CFDT）的总书记贝尔热说，周二的动员规模创下了“过去40年或50年来的历史”。

法国劳工总会（CGT）宣布，全法国周二有350万人走上了街头示威抗议，比上一个记录、1月31日的250万多了100万。

根据法国内政部的估计，周二全法国示威者的人数为128万人，略高于1月31日的127万人。

与前些次的动员一样，虽然在巴黎，在南特，甚至在警察使用了水炮的里昂和雷恩，有一些蒙面示威者与警察发生了冲突，但总体上来说，游行是平静的。在巴黎，有22人被逮捕。

就首都巴黎的动员规模，根据法国劳工总会（CGT），示威人数是70万，但法国内政部说，巴黎的示威人数是8万1千人。

目前，法国各工会都反对的马克龙退休改革计划正在参议院讨论。周二大规模示威游行的当晚，改革计划继续在参议院讨论，而且讨论的还是工会和法国左翼最反对的条款，这就是：将法定退休年龄从62岁推迟到64岁。

法国工人民主联盟（CFDT）的总书记贝尔热强调，政府“不能对这一动员充耳不闻”，而法国劳工总会（CGT）的领导人马丁内兹(Philippe Martinez)则警告法国当局不要“强行通过”，否则“只会点燃火药桶”。

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