法国街头示威如火如荼 大罢工1天经济失血15亿欧元

法国重量级工会CGT对法国政府退休养改革计划，举行跨工会大规模全国罢工，在示威游行举牌标语上写着“我们不会撤退”。 2023 年 1 月 31 日 尼斯

根据法国中小企业联盟指出：退休改革抗议示威活动，罢工一天，导致法国经济损失15亿欧元。

广告 继续浏览后续

法国工会举行大规模的退休改革抗议示威罢工，各方想知道的是：罢工一天，会导致法国损失多少？法国中小企业联盟指出：退休改革抗议示威活动，罢工一天，导致法国经济损失15亿欧元。

2023 年 3 月 7 日是法国反对退休改革的大批动员日，呼朋唤友、声势浩大。

法国势力庞大的劳工总联盟(CGT)的秘书长马丁尼兹（Philippe Martinez） 接受法国新闻电视台franceinfo的访问中，特别解释说：“从罢工新阶段的第一天开始，联合行动的跨工会组织就提出了新的口号：‘让法国停摆’”。但如今各界提出这个大哉问：罢工的成本是多少呢？

2019 年罢工季度 GDP 的 0.2% ：

一些经济学家、工会成员和机构试图回答这个问题。 法国国家统计和经济研究所 (Insee) 同样也提出数据，它在 2022 年 2 月 7 日的经济现况报告中提供了一些答案。

法国西部报引述法国经统局的数据指出，与 2019 年一样，1995 年罢工带来的经济冲击，“被评估为一：个季度 GDP 的 0.2 点左右”。

法国经统局在这份文件中指出，“自发展远程办公后，按道理，自然就可能会减轻这种影响”。

根据法国中小企业联盟秘书长杜梅尼向RMC电视台指出，一天的罢工将导致法国损失15亿欧元。

根据法国中小企业联盟秘书长杜梅尼2023 年 3 月 6 日星期一提供给 RMC 电视台的计算结果：一天的罢工将导致法国损失15亿欧元。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅