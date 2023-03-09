法国参议院投票通过64岁退休制

法国参议院以绝大多数通过了政府退休改革关键性的第 7 条法案，该条规定推迟法定退休年龄为64岁，不再是62岁。 这一决定受到了行政部门的欢迎。 但左派批评右派强加的辩论加速。

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在法国参议院的一些右翼议员的掌声中，在总人数为 345 名参议院中，将法国劳工的法定退休年龄从 62 岁推迟到 64 岁的投票，是以 201 票对 115 票获胜。总理博尔内(Elisabeth Borne) 在推特上写道：“我很高兴所进行的辩论使这次投票成为可能。”

面对左派议员的“阻挠”，法国参议院多数派为这篇文章释放了条例的重炮，以加速辩论。 左派议员对这项可谓的“政变”则感到愤慨。

“你在搞砸辩论”：

共产党参议员领袖埃利安·阿萨西 (Eliane Assassi)批评道:“参议院所谓的智慧受到打击”。其共和党的同僚 Bruno Retailleau 则反驳道：“我们永远不会接受你让参议院梅朗雄化！”

法国参议院的讨论按计划于本周四上午 10 点 30 分继续进行。 民选官员将对参议院员Bruno Retalitea 提出的一项有争议的修正案进行辩论，该修正案规定，已经投票决定未来聘用的特殊制度的逐渐废除也适用于已经在职的员工。 这种对“老祖父条款”的质疑既没有说服它的中间派盟友，也没有说服政府。

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