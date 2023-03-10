法国第二位女性宇航员将开始操作训练

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欧洲 – 法国新宇航员索菲·阿登诺（Sophie Adenot）3月10日表示，她“期待”4 月初开始能够在图卢兹太空城接受训练。她对记者说，不论是在休斯敦太空城，还是在加拿大、日本的基本训练都给她打下了好的基础。至于操作部分，还需特定训练。

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两天集训后，她兴奋地说，“我正处于一种令人难以置信的热情状态，我精力太充沛了”。 40 岁的索菲·阿德诺 (Sophie Adenot) 将于 4 月 1 日在德国科隆的欧洲宇航员中心 (EAC) 开始接受“12 至 14 个月”课程“基础训练”的培训。

为了当上宇航员，阿登诺通过了持续一年多的遴选，包括心理评估、医学测试、面试……阿登诺将于2023年春天“重返校园”，参加在德国科隆的欧洲宇航员中心举行的培训。

索菲·阿登诺表示，任务将分为“几项任务：保持技能、帮助设计未来的太空探索任务、帮助空间站工作人员和地面团队之间的沟通”。

欧空局载人飞行战略与协调负责人迪迪埃施密特表示，欧洲宇航员的培训将“在未来几年内发生重大变化”，以实现“月球目标”。“我们正在培养新一代宇航员，他们将完全超越前往 400 公里轨道空间站并返回的简单事实，然后我们将前往 400,000 公里并登陆月球”。

他解释说：“这不仅仅是宇航员，而是背后为发射任务做准备的 1,000 人。这也是为了能够在正确的时间做出正确的决定”。

去年 11 月，欧洲航天局 (ESA) 任命了五名新宇航员。 除了索菲·阿登诺之外，新晋升的还有 31 岁的英国人库根 Rosemary Coogan 和三名男子：瑞士人西柏 Marco Sieber、西班牙男子费南德兹 Pablo Alvarez Fernandez 和比利时人拉斐尔·列日 Raphaël Liégeois。

所有人都加入了七名欧洲宇航员的行列，他们来自 2009 届，其中包括两名德国人、两名意大利人、一名英国人、一名丹麦人和法国宇航员托马斯•佩斯凯 Thomas Pesquet。

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