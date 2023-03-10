英法峰会重启 苏纳克：“前所未有的合作”

政治

欧洲 – 法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 和英国首相苏纳克 (Rishi Sunak) 周五在法英关系中确立了“新起点”和“新雄心”，在英国脱欧引发多年隔阂之后，双方就打击非法移民这一棘手问题达成协议。

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法国总统在法国和英国自 2018 年以来首次峰会结束时的联合新闻发布会上表示：“这是一个重聚、重新联系和新开始的时刻（......）这是一次具有新雄心的峰会”， 英国首相在提到两国百年关系的“亲切谅解”时补充道：这是新的开始，更新的协议。“A new beginning, an accord renewed”（新的开始，更新的协议）。

英国首相苏纳克在接受《费加罗报》采访时明确表示，法国总统马克龙当然是一位好朋友。他这样回答是回应前任特拉斯 (Liz Truss)的疑问。当时特拉斯曾经犹豫地提问，我不知道马克龙到底是我们的朋友还是敌人。

在查理三世国王首次出国对法国进行国事访问前十五天，两位领导人表现出一系默契的姿态，交换了周六参加六国锦标赛的国家橄榄球队的球衣，或分享关于足球的轶事。

从英国脱欧到疫情大流行，再到亚太地区因结盟而发生的激烈争吵，多重危机中断了年度峰会的传统。

非洲及中东多地的人从法国等国经英吉利海峡偷渡至英国的现象多年来一直存在，长期困扰英国政府。苏纳克在会见法国总统马克龙时，表明会与法国加强合作，打击参与跨海峡人口走私的团伙。

一份来自伦敦的声明称：“未来三年，英国出资将在 2023-24 年为 1.41 亿欧元，在 2024-25 年为 1.91 亿欧元，在 2025-26 年为 2.09 亿欧元。”

英国首相宣布在法国北部开设一个“新拘留中心”，“一个新指挥中心”汇集了两国专家和“500 名额外巡逻法国海滩的官员”。 更多无人机将完成“提高拦截率”的设备。

移民问题一直是英法两国争论的一个焦点，伦敦指责巴黎在阻止移民穿越海峡方面做得不够，法国官员则强烈驳斥这一指控。伦敦和巴黎还许诺利用科技和人力资源，增进法国海岸的侦察、监控和拦截船只工作。他们希望搜集和使用情报，特别是来自被截获移民的情报，更有效摧毁走私网路并阻止非法越境。

英吉利海峡两岸将首次部署观察人员小组，以“加强共识”，改善对移民盘问，加强情报交流。协议签署前夕，英国政府曾称，去年迄今已有超过4万名移民越过英吉利海峡进入英国，创下新纪录。

英国国防部称，去年的暂计总数为4万885人，远超过去年的2万8561人，其中大多为阿尔巴尼亚人、伊朗人和阿富汗人。

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