法国/退役空军精兵

法国空军退役精兵有没有人前往中国帮助训练中国飞行员？法国曝料媒体Le Canard Enchaîné指控有其事，根据所指涉案法国空军基地，媒体求证，该基地一口否决称没有的事。但是，法国军方以此为契机，希望明确立法，禁止空军以及太空人员前往他国训练可能是未来敌人的军事人员，并且希望将此立法布及全部军人。法国国防部警告，向外国和竞争国家泄露军事知识是一种犯罪行为，会受到严厉惩罚。

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据法国媒体报道称，法国闻名空军基地Saint Dizier BA 113 的前飞行员将来能否向中国同行解释战斗机的复杂技能？该基地一口拒绝说没有！并称从来没有过。虽然 Canard Enchaîné 刚刚透露至少有“一名法国军人”训练了中国飞行员。但法国军队宣布它希望籍此加强现行法律。

据消息称，退休后赚取 300,000 欧元是相当诱人的。但是，当中国军队提出向前法国士兵支付这笔款项，让他们展示自己的所有专业技能时，这最终会被证明是要落入尴尬的。 这一切都始于3 月 8 日发表在 Le Canard Enchaîné 上的一篇文章。据该文，“每年 30 万欧元用于支付奖励培训中国飞行员”，有人向法国退役空军和航天人员承诺。法国人承认在与俄罗斯甚至与中国的国际紧张局势中，这一行为可能会变得危险。据法国媒体说，法国武装部队未来应该对这些可能要训练外国士兵的“前法国战斗机飞行员”加强限制。

显然，除非事先获得官方授权，否则这些退伍军人将无法再向他国提供军事技能训练。在法国香槟-阿登区，有纳有空军和太空部队，位于圣迪济耶（上马恩）的空军基地 BA113。

根据讽刺报纸Le Canard Enchaîné的说法，几名“西方飞行员”曾训练了中国飞行员。France 3 地方台Champagne-Ardenne 因此联系了武装部队空军基地BA113，以了解通过 BA113 的人员是否有过这些培训师。“据我们所知，在我们确认的人员中，没有涉及 113 空军基地的人。”

在此案中，明确的想法是，“结束目前存在的法律模糊性”。对于为国家服务概念，这是一个“确定不向外国势力泄露机密的问题。该条例不仅涉及空军和太空，立法者还希望它适用于所有军事人员”。

武装部队一方面称要平衡“为外国工作的权利”，另一方面也要平衡“与国防保密法相关的需求”。法国国防部称，“向外国和竞争国家泄露军事知识是一种犯罪行为，会受到严厉惩罚”。

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