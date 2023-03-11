法国示威今天再来一轮 工会继续与马克龙“掰手腕”

法国/退休改革

法国继续被拉进持续罢工背景下，法国成千上万响应多个工会胆号召，今天举行第七轮示威，反对总统马克龙想要的，但遭法国人说极不欢迎的养老金改革计划。法新社说，这是政府和工会之间继续掰手腕的又一个考验日。

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上一轮即本星期二的示威，根据法国内政部报告有128万示威者，但工会方面说有超过300万人示威，反对这项改革的行动是大规模的，上街的人数超过了再早的1月31日的示威高峰。

今天是自1月19日以来的连续示威第七天行动，反对法国总统马克龙想要进行的这项养老金改革。马克龙想把法定退休年龄从62岁推迟到64岁，此前马克龙竞选连任推出的退休金改革计划目标是65岁法定退休。但根据民意调查，法国人大多对这项改革持敌意，认为这对妇女和从事繁重工作的人尤其 "不公平"。

周五，劳工部长杜索Olivier Dussopt援引宪法武器（宪法第44.3条）向参议院提交了单一讨论表决议案，参议院将不得不对整个法案进行逐条单一投票，未涉及尚有其余70条条款。但即使不对剩余的一千多条修正案进行辩论或表决，它们仍然可以由议案提出人简单地提出来表决。这是一种争取时间的方式。但也给左派带来希望，即在周日午夜的最后期限前，议案 "不会被付诸表决"。

劳工部长称，自2月2日以来，"我们一起进行了74个小时的辩论"，"在每个条款上，尽管进行了实质性的讨论，但程序阻挠已经成为一种常规性的选择"。

针对逐条表决决定，工会CGT Energie警告会有愤怒的升级。但总统马克龙在周四给工会组织的一封信中告诉工会，政府正在倾听改革意见，同时强调改革是必要的。

法国政府称选择提高法定退休年龄是为了应对养老基金的财务恶化和人口老龄化。法国政府官员解释，改革退休制是为了下一代免除缴纳上一辈遗留下来的退休金债务负担。

法新社说，法国是法定退休年龄最低的欧洲国家之一，尽管养老金制度并不完全具有可比性。上周五，西班牙的左翼政府宣布就如何计算养老金达成协议，这是布鲁塞尔为换取欧盟刺激资金而提出的要求，这给高收入者带来了更多压力。受到人口老龄化的威胁，西班牙在2021年11月宣布了一项范围广泛的协议，至2027年，在不提高法定退休年龄为67岁的情况下增加分摊缴纳。

而法国总统把他的政治资本的很大一部分寄托在他第二个五年任期的这一旗舰改革措施上，但改革却使一部分法国人对他的不满情绪具体化了。

然而，马克龙显示他的坚定性，他不同意与工会会面，认为在总理博尔内进行的磋商和对议案已经作出的调整之后，现在是议会工作时间。周五下午，马克龙还宣布说养老金改革应该在议会中结束，这意味着他不排除任何选项，包括以《宪法》第49.3条，该条款允许政府不经表决通过立法议案。

据该报道，在全国范围内，即使法国其他人没有像工会所希望的那样打趴经济，抗议活动仍然很强烈。自周二以来发生的、影响关键经济部门（运输、能源等）的封锁和可再持续的罢工是否会继续，仍然存在不确定性。

在巴黎，一些地区的垃圾堆积如山，据市政厅称周四有3700吨垃圾没有被收集。

由于空中交通管制员罢工，法国航空运输局已要求航空公司取消几个机场原定周六和周日的20%的航班。

在铁路方面，国家铁路公司SNCF预测，周五和整个周末的交通将继续"严重混乱"。

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