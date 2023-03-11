法英领袖五年来首次举行峰会 就合作打击非法移民达成共识

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法国总统马克龙与英国首相苏纳克于3月10日在巴黎进行坦诚会谈，也是法英领袖五年来再次举行峰会

法国总统马克龙与英国首相苏纳克于3月10日在巴黎进行坦诚会谈，也是五年来的首次，确立了新起点，双方就合作打击非法移民这一棘手问题达成协议，但受到非政府人权组织大赦国际的批评。

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法国总统马克龙与英国首相苏纳克于3月10日在巴黎进行坦诚会谈，也是法英领袖五年来再次举行峰会，双方谈到文化交流和军事合作等议题，并且就联合打击非法移民达成协议。

英国将在未来三年向法国提供近5.4亿欧元，协助法国阻止非法移民从法国坐船穿越英伦海峡前往英国，并且首次资助在法国北部的上法兰西大区建立新的拘留中心，法国承诺部署更多法国警察在海岸巡逻，并使用更多无人机和监视技术，提高对非法移民的拦截。

此举受到非政府人权组织大赦国际的批评，指出英国政府逃避应该负起的责任，那些在法国拘留中心的非法移民将被遣返此前他们逃离的国家，让更多移民受苦。

预计今年将有 8万移民乘坐小船穿越英吉利海峡，在2022年有4万5千人。

另外，法国总统马克龙指出本次峰会极具意义，是两国重新连接的时刻，让两国关系开启了新起点。英国首相苏纳克也期望两国关系翻开新篇章。

法英领袖还讨论应对气候变化、乌克兰危机、安全和能源方面的合作等议题。

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