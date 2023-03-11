迪奥普(Guillaume Diop)荣登巴黎歌剧院“明星舞者”宝座

文艺

欧洲 – 2023年3月11日从首尔LG艺术中心传来一个震惊舞界的消息。23岁的法国舞者迪奥普(Guillaume Diop)成为歌剧院第一位黑人首席芭蕾舞演员。自巴黎歌剧院创建300多年以来，一名黑人舞者是首次成为明星舞者。有意义的是，他在首尔LG艺术中心刚演出完毕，巴黎歌剧院舞蹈总监何塞·马丁内斯（José Martinez）亲自上台宣布了令人意外的消息。

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马丁内斯在接受《费加罗报》记者采访时表示：我提名迪奥普(Guillaume Diop)从来没有因为他的肤色，取决的是他的人品和舞技。

纪尧姆-迪奥普在舞台上得知这一消息时惊喜不已。他双手捂着面颊，高兴地说：这是我想都不敢想的事情。吉尧姆的母亲是法国人；父亲是塞内加尔人。他本人出生在巴黎18区。4岁时他接触到了现代舞蹈；8岁开始练习古典舞。10岁考入巴黎有影响力的体育、音乐学院。这里的老师发现了他的才能，让他报考名校。

入院初期，他经常隐约听到同学对有肤色人种跳芭蕾舞的议论，精神负担很重。此后在美国艾文·艾利舞蹈剧院实习，来自四面八方的舞者让他有了成功的自信。此后他决定返回巴黎发展。2018年18岁的时候他考入巴黎歌剧院。

纪尧姆-迪奥普虽然初出茅庐，但他已经在威廉.莎士比亚的完美戏剧- 《罗密欧与朱丽叶》、经典芭蕾舞《天鹅湖》、《堂吉诃德》(Don Quixote) 、古典芭蕾舞剧《舞姬》(La Bayadere) 中崭露头角。

11日在首尔的消息会让他雄鹰展翅，飞得更高、更远。如果大家想一展他舞台上的风姿，可以预定4月21日和5月28日的死亡对我说的舞票。演出地点是巴士底狱歌剧院。

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