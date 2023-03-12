法国举行仪式 马克龙向恐怖主义的受害者致哀

法国/恐怖主义受害者日纪念活动

法国总统马克龙11日参加在巴黎荣军院为恐怖主义受害者全国日举行的仪式，并向恐怖主义受害者致哀。

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马克龙昨天选时片刻远离反对养老金改革的示威活动的喧嚣，于星期六上午在荣军院主持了一个仪式，以纪念欧洲向恐怖主义受害者致敬。3月11日是欧洲向恐怖主义受害者致敬日。

据本台在荣军院的特派记者Laurence Théault报道，在演讲中，马克龙赞扬了尊严和严谨，这标志着对恐怖袭击事件的严肃审判，包括尼斯和2015年11月13日的袭击事件司法审判。

这是马克龙一次清晰而庄重的讲话，话音在荣军院的寂静中回荡。马克龙向遇难者表示了衷心的悼念。他随后提醒民众，国家的存在是为了防止不可想象的事情发生。

马克龙随后详细介绍了创建恐怖主义议题博物馆的进展情况，该博物馆将于2027年在巴黎郊区的苏雷恩斯开放："它将是一个分析国家和国际恐怖主义历史的地方，一个教育人们良知的地方，博物馆更面向年轻一代。法庭影片、司法印章、艺术作品都将在这里展现，目标是挫败恐怖主义的各种煽动。

法国巴黎恐怖袭击案受害者家属之一内莉-勒克莱尔仍在努力控制她的悲伤，她失去了她的儿子吉勒斯，一个32岁的青年。他在巴塔克兰袭击事件里丧生。内莉不会向博物馆提供什么遗品，而是提供一件将她与儿子联系在一起的亲密物品：一个她的儿子儿时的毛绒玩具。她回忆说，“在他小的时候，他有一只泰迪熊，我还保留着它。我想我会把它放在博物馆里，因为这也是我心所系的情物。”

对于这位失去亲人的母亲来说，这种对受害者的敬意是对抗遗忘的关键，她解释说，失去儿子，她就失去了一切。

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