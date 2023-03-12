法国参议院通过退休改革制度

法国/社会

法国参议院于3月11日晚间投票通过了政府提出的退休改革计划，同时法国各大工会联合和反对派组织的罢工与抗议在全法继续。

广告 继续浏览后续

法国参议院经过10多天激烈的辩论，终于周六晚间投票以195票赞成，112票反对，通过了马克龙政府提出的将退休年龄提高至64岁的改革计划，其中右翼多投赞成票。

法国总理博尔内发推特祝贺表示，参议院通过了养老金改革计划，是改革的重要一步，议会中有多数议员支持。

法国左派参议员莫妮克·鲁宾表示这是一项“不公平”的改革，对于员工来说是黑暗的一天。

在参议院通过后，该退休改革计划将提交给由国民议会和参议院议员共同组成的14人联合委员会进行审查，在该委员会就文本内容达成一致，两院的最终投票或将在16日周四进行，因此本周将是对该改革议案决定性的一周。

不过国民议会本周四的投票情况仍然不确定，因为政府需要盟友支持才能获得多数票，当然但即使投票未通过，法国政府仍然可以通过宪法49-3条款推动计划实施。

就在周六参议员们激烈讨论之际，法国各大工会联合和反对派组织的罢工与抗议在全法继续，周六有至少36.8万人参加游行，其中就有48万人在巴黎游行，虽然比此前警方预期的参加人数要低。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅