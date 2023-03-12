法国抗议马克龙退休改革计划人数有减

法国/退休改革计划/公投

反对法国总统马克龙想要进行的但被称不受欢迎的养老金改革的法国民众周六再次走上街头，但人数少于以往的示威活动。继法国参议院昨夜今晨又以单款独立表决通过退休计划关键条款后，法国各工会在求见马克龙未果，提出新的战技术要求：将退休改革提交公民表决。

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昨天的示威是自今年1月19日以来法国的第七天动员，法国自周二以来受到持续的罢工和封锁压力。但是下个星期对退休改革计划在议会程序有决定性意义，政府也希望看到这项改革在混乱的议会程序以后最终能通过。根据民意调查，法国人大多对这项养老金改革及其将法定退休年龄从62岁推迟到64岁持反对意见，认为这对妇女和从事繁重工作的雇员尤其 "不公平"。

根据当局和工会的数字，周六的示威者人数大大减少，往往低于之前2月16日的最低人数。法国内政部的数据是，周六法国共有36.8万人示威，其中4.8万人在巴黎。而根据Occurence公司为包括法新社在内的一些媒体所做的统计，有33000人在巴黎示威。

这些数字明显低于星期二，根据内政部的数据，当天法国有128万人上街游行。

CGT工会则估计，周六有超过一百万人示威。这是该工会自社会运动开始以来提出的最低数字，低于2月16日的130万示威者。

根据法国内政部（128万）和工会间（超过300万）的数字，前一天即周二的反对改革行动是大规模的，上街的人数创造了记录，超过了1月31日的高峰。

周六下午在巴黎，示威中出现了紧张局势，许多示威者用投射物袭击警察，垃圾桶被点燃，不少商店窗户被砸。

昨天的示威集体聚众喊出新口号。在巴黎的游行队伍出发前，工会领导人就向马克龙提出挑战，要求举行公投。工会领袖演说称，"既然马克龙对自己这个共和国总统如此有把握，那么他只需要咨询人民就得出结论。我们将看看人民的反应是什么。"据CGT秘书长菲利普-马丁内斯说。"毫无疑问，我们必须进行公民表决。"

来自改革派的CFDT工会的同行Laurent Berger也同意举行公投的观点。

法新社说，法国政府已经选择提高法定退休年龄，以应对养老基金的财务恶化和人口老龄化。法国是法定退休年龄最低的欧洲国家之一，尽管养老金制度并不完全具有可比性。

法国总统将其政治抱负的很大一部分寄托在他第二个五年任期的这一旗舰改革措施上，这是他所宣称的改革愿望的象征，但这也是一部分法国人民对他不满的由来。

周五，马克龙说，养老金改革应该在议会中 结案，这表明总统不排除任何选项，包括通过宪法第49.3条采用不经表决通过的方式。

法国参议院在周六恢复了辩论，到中午时分，经过两个半小时的会议，还有大约360个修正案有待审查。

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