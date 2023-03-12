法巴斯德研究所终止与上海巴斯德合作 ：科学伙伴关系时代的终结？

中法科技合作

2004年，法国前总统雅克-希拉克启动了武汉P4病毒所和巴斯德上海研究所。但近20年后，武汉P4 在新冠疫情暴发后已处于停滞状态， 3月8号，法国巴斯德研究所突然发出通告，要改变与中国科学院的合作关系，并宣布撤出在上海的机构，上海巴斯德将不再是中法联合，将完全由中科院管理并改名。有专家分析指出，20年的合作后，中国科技长足发展，中科院可能看不到继续与法国共同合作领导这个机构带来的价值，而这个事件可能预示着一个科学伙伴关系时代的结束。

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法国和中国媒体均报道，2004年，中国科学院与法国巴斯德研究所签署合作共建上海巴斯德所，同年10月11日，中国科学院上海巴斯德研究所正式揭牌成立。截止2023年，该机构已运行近20年。自然杂志在3月8好首先曝出双方关系终结的消息后，巴黎巴斯德研究所发出简短声明证实了这个消息。

法国宣布结束与中科院共同管理上海分支

声明说，2022年12月，巴黎巴斯德研究所决定改变与中国科学院的合作关系。为此，暂停参与上海巴斯德研究所的活动，结束了与中国科学院共同管理该机构的做法，并开始与中科院进行对话，以期找到双方都满意的合作形式。在这种情况下，上海巴斯德研究所需要改变其名称。该通报说，进一步的讨论确实是必要的，以使这两个机构在伙伴关系的框架内更好地协调其战略目标。此外，自巴斯德网络诞生并在2021年成立巴斯德网络基金会以来，上海巴斯德研究所没有参与巴斯德研究所网络的活动。

声明最后说，鉴于巴斯德研究所和中国科学院共同开展的工作的科学意义，双方仍然决心继续合作，目前正在讨论进行合作的最佳形式。

有关中法科研机构合作中止的原因目前尚不清楚，在全球刚刚走出新冠疫情之际发生，让科学界感到惊讶和广泛关注。

"管理规则 "上有 "分歧 " 但细节未知

法国观点周刊指出，巴斯德研究所在与中国科学院进行了长达一年的对话后，于2022年12月做出了这个决定，该杂志称，根据他们的信息，尽管进行了长时间的谈判，但对法国指定的前任共同所长、去年回国的病毒学家费尔南多-阿伦扎纳的继任者人选尚未决定。

据法新社报道，巴斯德研究所副所长François Romaneix以与北京方面在 "管理规则 "上的 "分歧 "作为分手的理由。网上发布的文本详细说明了分手的情况："2022年12月，巴斯德研究所决定改与中国科学院的伙伴关系。为此，它暂停参与上海巴斯德研究所的活动，结束了与中国科学院共同管理该机构的做法，并启动了与中国科学院的对话阶段[...]。在这种情况下，上海巴斯德研究所将改变其名称。”换句话说，这个由法国人建立的机构将继续开放，但将完全由中国人控制，在名称中不再使用"巴斯德 "字样。

法国《观点》周刊报道称，巴斯德研究所证实它在2022年12月就已经决定撤离上海分支机构，但解释说这一决定在几天前刚成为现实。相关服务部门说："在中国的行政程序所固有的几周调查阶段之后，分离的程序现在已经启动。"

困难与分歧重重

《观点》报道指出，在前总统雅克-希拉克于2004年签署了一项关于新出现的传染病的合作协议后，上海的巴斯德研究所开始运作。该协议还计划在武汉建造一个P4病毒研究所，并在其中开展科学合作。但是，法国人之间的分歧、与中国合作的困难、Covid-19大流行病以及关于病毒来源的激烈争议（北京和华盛顿相互指责对方制造了这种病毒），都对这些项目产生了影响。在武汉P4方面，自2020年新冠疫情暴发以来，合作几乎处于停滞状态。因此，反复出现的问题是：2004年的协议是否仍然有效？

中国研究领域“国际化时代”的结束？

但除了法中合作特有的这种“令人不舒服”的因素之外，业内人士还指出了中国特有的发展情况，中国过去两年来一直在重新配置多个合作项目。中德合作的马克斯·普朗克联合中心（广州生物医学与健康研究所）在 2021 年夏天经历了类似的命运。上海巴斯德研究所实际上已经基本中国化了很长时间，其90%以上的研究人员是中国人。

曾与巴斯德上海合作研究云南蝙蝠香港大学生态学家兼副教授胡丽诗（Alice Hughes）博士说“这可能标志着科学合作时代的结束。” 巴斯德上海研究所在 2022 年的预算为 3580 万欧元，仍然是中国最负盛名的研究所之一，也是最早在2020年1月发表新的Sars-CoV-2病毒基因组的机构之一胡丽诗教授说，“巴斯德无疑为中国的重要科学工作做出了贡献，尤其是在了解传染病传播风险对防止未来流行病和大流行病至关重要的时候。巴斯德公司还负责带来了新的技术，其中一些技术被我们用在了关于蝙蝠作为冠状病毒库的合作工作中（正在审查）"。

巴斯德研究所正在与中国保持距离。该基金会表示，由于在管理方面存在分歧，它希望改变与中国科学院的伙伴关系。该机构说，其直接后果是暂停与上海巴斯德研究所的合作，这证实了3月8日星期三在《自然》杂志上所作的宣布。

中科院发言人表示“两个研究所长期以来一直保持着友好合作关系，中科院也由衷感谢巴斯德研究所和法国科学家一直以来作出的贡献。”，“未来也将积极探索新的合作方案，而不是采用这种“联合研究所”的形式，以更好地应对传染病研究的全球挑战。”

中国科学院回覆中国媒体指，两个研究所正积极探索新的合作方案，而非采用联合研究所的形式，以更妥善因应传染病研究的全球挑战。

发展壮大后不再需要法国？

中国媒体还引述胡丽诗指出，过去中国在许多研究领域并不领先，为此需要引入外国组织的支持，共同领导中国的研究。目前中国已然成为科技强国，中科院可能看不到继续与法国共同合作领导这个机构带来的价值。此次关系的中断表明了中国研究领域“国际化时代”的结束。

据中媒报道，近20年的发展，上海巴斯德研究所以科学和公共卫生使命为纽带，和不同地区的组织积极开展着国际科技合作。截至2022年8月，研究所在职员工已达146人，博士后29人（含联培博士后5人）。研究所还设有中科院分子病毒与免疫重点实验室，微生物、发育与健康研究中心等学术单元，并开设了生物学、基础医学2个专业一级学科的博士和硕士研究生培养点。如今，上海巴斯德研究所面向公共健康领域理论创新和核心技术短板，在重大传染病病原致病机制、免疫应答与调节机制等领域取得了一系列成果。

星岛日报报道，中国科学院上海巴斯德研究所则于2004年10月11日成立，原本由中国科学院、上海市人民政府和法国巴斯德研究所，在上海签署合作协议。自2017年起，上海巴斯德研究所的共建方变更为中国科学院和法国巴斯德研究所，2020年1月2日，中国科学院党组把上海巴斯德所纳入直属事业单位管理序列。

据法国巴斯德研究所官网介绍，巴斯德研究所是非营利性基金会，成立于1887年，并与世界卫生组织等主要国际科学机构以及世界各地的许多组织、基金会、研究机构和大学等，开发许多重大国际项目。

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