巴黎奥运500天后届临 马克龙今启动准备工作的盘点检视

巴黎 2024 年奥运会和残奥会的标志展示在市中心的 Forum des Halles 2022年11月15日

在巴黎奥运会开幕前 500 天，法国总统马克龙按计划周二(14日)开始盘点2024奥运工作准备进展情况，并召集会晤所有公私营组织者和合作伙伴。

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在 2024 年巴黎奥运会正式开幕前的 500 天，也就是今天周二，马法国总统克龙按计划在总统府爱丽舍宫举行考察检视。马克龙召集奥运的所有组织者和合作伙伴，包括了私人和公共部门，以评估工作进展。

一位马克龙总亲信向媒体解释说：“奥运会倒计时在视线范围内，即将进行。 赛事越来越近，这些准备议程也将逐渐呈现出奥运的色彩。”

因此，这项会议按计划，周二在爱丽舍宫开始，首先马克龙与奥运会合作伙伴公司的经理们共进午餐，评估花费融资情况。

按计划，还要与奥运的组委会主席艾斯谭格(Tony Estanguet )会面。 然后是与负责开幕式艺术的总监多玛斯.裘理(Thomas Jolly)进行会谈。

最后，在大巴黎地区警察总署发表演讲，并与这大区约 500 名官员举行了会议，为此次活动动员起来。再来 第二天，马克龙总统将在部长会议上组织一个“文件跟进驻点”，以动员行政部门。

爱丽舍宫官员指出， “他希望能确保，所有部会和我们行政部门的每个人都在一个清楚明确的行事议程和路线图上工作，然后根据这些工作让所有可能的陷阱都在已知和预期的范围内。” 是有很多这类的陷阱，首先最重要的是安全问题。

无犯错余地：

在组织一场具有全球影响的活动时，法国不容有失误。法国总统马克龙能犯错的空间就更少了。

爱丽舍宫的一位人士总结说：“我们正在参加一个将把这个国家置于世界中心两个月的活动”。

去年在法兰西体育场举行利物浦和皇家马德里队伍的欧洲冠军足联赛决赛，。场赛事的安全管理失误连连、惨不忍睹！它同时也仿佛对巴黎奥运会提出严厉警告。

2024年7月26日晚上8点24分整，百余艘船队满载运动员代表团，将从奥斯特里茨桥启程前往埃菲尔铁塔，开启长达六公里的塞纳河之旅。 维安的挑战是巨大的。而且这还不是巴黎奥运的唯一艰难挑战。

爱丽舍宫的一位总统亲信还总结道：交通、住房、卫生、环境、就业、文化……等“摆在我们面前的是方方面面可能出现的一堆问题” 在外交方面也是如此，因为俄罗斯运动员参加奥运会的问题仍未解决。

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