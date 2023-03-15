巴黎街上垃圾成堆 工会宣布继续罢工至 3 月 20 日

法国垃圾车工人罢工，巴黎圣母院附近人行道上堆积的生活垃圾。 2023年3月13

法国工会反退休改革罢工行动，已导致巴黎街道上垃圾成堆，那些罢工的垃圾车工人现今宣布继续延长这项罢工至 3 月 20 日的星期一。这是法国劳工总联盟(CGT)所发的新闻稿指出的。

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为了反对退休改革，虽然现在已满街垃圾、脏乱成堆严重影响民众的日常生活，但法国创立资格最老的工会--法国劳工总联盟CGT，呼吁垃圾收集工人、下水道工人、司机和技术助理们“加大罢工动员力度”,继续罢工，继续抗议政府的退休改革项目。

巴黎垃圾废物将继巴黎街道上继续堆积

法国劳工总联盟CGT 的“废物处理”部门投票决定将罢工继续延长至 3 月 20 日星期一；这项垃圾工人罢工行动已于 3 月 7 日启动。

根据该工会的一份新闻稿指出，继续罢工“涉及了巴黎市废物处理、清洁、供水、下水道和卫生部门的所有工人”。

巴黎街道垃圾袋成堆。据巴黎市政府指出，周一，法国首都巴黎市仍有 5600 吨垃圾未被清洁工人收走。

巴黎市负责清洁事务的副市长博罗瑟(Colombe Brossel，)并提出警告说，私人收垃圾运营商 Pizzorno 的仓库被封锁，“冲突正在加剧”。

但即使有些餐馆或企业由私人服务提供商管理的垃圾收集，但行动也受到干扰。因为在塞纳河畔伊夫里、伊西莱穆利诺和圣旺的三个焚烧厂都被罢工人士封锁。大都市生活垃圾机构 Syctom 负责总管焚烧巴黎垃圾的这三个焚化厂。

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