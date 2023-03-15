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巴黎「自由谈」沙龙在27周年的纪念日，邀请旅居巴黎的“中国第六代导演”的宣言者胡雪杨先生，做题为「现场无艺术」的演讲。

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巴黎「自由谈」沙龙

胡雪杨导演谈「现场无艺术」

作者：安琪

胡雪杨，生于影剧导演世家。他祖籍上海，自小走南闯北，加上在北京电影学院导演系读书、任教、拍电影，个性中有着北方人的豪爽和上海人的细腻。1989年毕业后开始拍片，三十多年来，他执导作品百部，获奖无数。其代表作有历经18年（1989-2007）完成的自传体文革三部曲「童年往事」、「牵牛花」、「上海一九七六」。第三部是为纪念文革结束三十周年而作，以其真实细腻和富有张力的表达，被看作是1949年以来最深刻而令人震撼的影片。正因为此，「上海一九七六」被封杀在摇篮中，禁止公演。

几经磨砺，胡雪杨于2014年定居巴黎，以期开创新天地，重启导演生涯。最新影片「SOS」、「交错」（“La Croix”）去年十月在巴黎发布，获得业界和观众的深度好评。其中「交错」是他的第一部法语片，真实 细致 深邃，极具张力。这两部电影的语言简洁朴素普世，跳出了大多数中国导演所难以挣脱的各种“套子”，不卑不亢，不骄不媚，堂堂正正地用电影说话；导演通过一些细节，包括很小的一件事儿、一个动作、一句话、一个眼神，甚至什么都没有，都能让我们感觉到人性中的某些东西，让我们感同身受，产生共鸣。其创作天赋和潜力，令人期待。

胡雪杨的电影首映式布告 © 安琪 提供

胡雪杨的新电影「SOS」、「交错」（“La Croix”）的首映式布告

电影应该是什么，在价值混乱和追求市场效益的当下，导演何为？沙龙演讲中，胡雪杨尽情发挥，与我们分享他的导演实践和个人体验，以及开机后导演的日常等等，生动有趣，不乏真知灼见。作为中国第六代导演的宣言者，胡雪杨认为第五代导演和第六代导演的最大区别就是风格不一样。他以实例分析阐述，既有说服力，又能看出他的敬业精神与丰厚的专业素养。

本期沙龙包括旅法学者学人、影视人士、诗人、译者、艺术家、独立策展人、媒体人士等多人出席，大家思路活跃，讨论热烈。最后，话题引申到美学角度，追问为什么“现场无艺术”，引起了更深层次的讨论和思考。

胡雪杨拍过被禁片，也拍过献礼大片，如战争片《先遣连》。他的特点是不拍“地下片”，也不搞“外转内销”。在他的献礼大片里一以贯之地以细节之风，表达或揭示深层的社会背景和人性的黑洞与亮点，探索真相。

胡雪杨导演曾经沧桑岁月与豪奢繁华，自我放逐旅居巴黎，问及感受，他说：“生不如死，死不回头！”闻者皆惊，再问，依然如是。八个字，如生命之钟相撞，激荡回响，震撼动容。

胡雪杨这位性情中人，大智若愚，荣辱不惊，他的特立独行，成全了他自己。

（本期沙龙活动于2023年3月4日举办，记于次日以为存照）

沙龙摄影：田德熙

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