法议会两院协商退休改革共同文本，八大工会再发全国抗议，

法国八大工会团体15日启动第8次全国罢工和集会活动，继续反对政府的退休改革方案。但围绕这项改革方案的博弈已进入最后冲刺阶段。继参议院几天前表决通过后，由参议院及国民议会代表组成的两院调解委员会今天启动，希望达成一项共同文本，提交两院最后表决。

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八大工会15日的全国罢工和集会活动希望向同天开始的议会两院调解委员会施加压力。这个调解委员会由参议院和国民议会各7名议员组成，这14人各自的替补代表也将参加会议，但原则上不参加表决。

引起民间广泛抗议的退休制度改革方案已经先后在国民议会和参议院激烈辩论。今天启动的两院调解委员会将试图找出一个共同文本，以便于16日提交两院各自投票表决。从委员会组成来看，支持总统马克龙的执政大党以及对退休金制度改革持较开放态度的中右翼政党议员占多数，因此委员会有可能达成一项妥协方案。

委员会的讨论原则上闭门进行。极左翼在野党“法国不屈服”党在要求广播及电视转播委员会讨论情况被拒绝后，扬言要通过社交媒体，发布讨论情况。

事实上围绕这项改革方案的议会程序已经进入最后阶段，朝野双方的紧张对峙也不断升级。倘若调解委员会达成共同文本，这项共同文本将于16日提交两院公开投票表决，或者由政府动用宪法第49.3条款，不经议会表决，强直接通过。动用宪法49.3条款虽然并不违宪，但却会进一步造成政府霸王硬上弓的印象。政府连日来多方磋商、动员，希望能在国民议会有足够多数，投票支持相关方案。由于执政党目前在国民议会只有相对多数，而原本对这项改革态度相对开放的中右翼政党“共和党人”党内部出现分歧，政府赢得多数支持的可能性变得更加不确定。

在野党也开始酝酿发起对政府的不信任案的可能性。但不信任案需要有至少十分之一的议员联署提出，也就是至少58人。提出不信任案后，也需要有绝对多数议员（也就是至少289人）赞成，才能通过，这无疑增添了提案获得通过的难度，而提案如果获得通过，政府将不得不辞职。

15日，法国八大工会再次联合发起罢工和集会抗议号召，但这已经是第8个抗议行动日，虽然民意调查显示，多数法国人仍然不支持政府将法定退休年龄从62岁推迟到64岁的改革方案，但响应罢工号召的人逐渐减少，罢工活动也并未能像工会预期的那样，造成全国瘫痪。

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