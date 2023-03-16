巴黎警察总长函令市长强制征工 罢工巴黎垃圾满街逾7,000 吨

在巴黎垃圾收集者罢工反对退休改革的第 10 天， 巴黎警察总局周三决定，去函巴黎市长安妮·伊达尔戈 (Anne Hidalgo)，以行政命令要求她：强制征用工作人员清空堆积在巴黎街道的垃圾。一天前，法国劳工总联盟(CGT)的“废物处理”部门已通过投票决定,将罢工继续延长至 3 月 20 日的星期一。

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巴黎警察总局局长以行政命令去函巴黎市长d伊达尔戈，巴黎人报指出，巴黎警察总局局长洛朗·努涅斯 （Laurent Nuñez ）只用了几个小时就采取行动了：本周三晚上，这名局长去函巴黎市长安妮·伊达尔戈 (Anne Hidalgo)。

在媒体能够查阅的这封信函中，警察局长警告这名社会党的巴黎市长 ： 他决定强制征用巴黎市政府的那些垃圾清洁工，以清除巴黎街道上堆积如山的垃圾桶。

一个多星期以来，巴黎市府收垃圾工作人员发起了一场抗议退休改革的罢工行动。 巴黎街道上堆积了至少 7,000 吨的垃圾，民众经常可以看见过街肥鼠横行，丢个垃圾袋，不时就有鼠辈条窜出来。甚至电视上放映出一家托儿所的楼梯上4 、5只大老鼠大白天的大摇大摆，不怕也不躲避路过的行人。

代表国家的这位巴黎警察局长在他的行政命令信函中，要求巴黎女市长安妮伊达尔戈“立即”向他发送在其授权下的这些垃圾清洁工的名单，强迫“采取替代人员来收垃圾”。 根据法国的《领土集体总法典》主管机关是可以这样做的。

这封命令信函是继周三上午以来，经过他们两人之间的一系列交流之后才发出的。

一开始，巴黎警察局长曾恳请伊达尔戈务必采取“比目前已经采取的措施，还更加适当、更强有力的措施，特别是通过强制征用员工”的措施，俾能清理巴黎的垃圾。

但自垃圾工罢工冲突开始以来，支持这些罢工者的这位巴黎女市长拒绝采取强制征用市府垃圾车工人手段。因她认为这项退休改革不公平，她本人支持这些罢工垃圾车员工。

即使垃圾废物在巴黎街道上堆积如山，法国劳工总联盟CGT 的“废物处理”部门一天前已经投票决定将罢工继续延长至 3 月 20 日星期一；这项垃圾工人罢工行动是于 3 月 7 日启动的。

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