法国总统马克龙及其政府决定动用宪法49.3条，数千名示威者聚集协和广场抗议
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周四下午，当法国总统马克龙及其政府决定动用宪法49.3条款通过退休改革法案后，数千名示威者聚集在协和广场抗议。法国各工团呼吁3月23日星期四举行第九天的罢工和示威。
周四傍晚，在巴黎的协和广场，有数千人示威抗议，表达他们的愤怒。在这数千人聚集在协和广场之前，法国总统马克龙及其政府决定动用宪法第49.3条来让退休改革法案通过。
周四下午三点钟过后不久，法国总理博尔内在议会宣布动用宪法第49.3条，在不用议员们投票的情况下，通过了将法定退休年龄推迟到64岁的退休改革法案。
根据法新社，在政府诉诸宪法第49.3条后，不仅是巴黎的协和广场，在法国的其他多个城市，都有愤怒的人群在集会抗议。
周四，法国国民议会对退休法案的讨论和投票预计从下午三点开始。下午三点过后不久，总理博尔内就在议会宣布动用宪法第49.3条。随之，在各工会的号召下，示威者们前往离国民议会不远的协和广场聚集，抗议退休改革法案，抗议总理动用宪法第49.3条
仍然根据法新社，周四下午4点30分过后不久，在协和广场上聚集的人群不仅有原本在国民议会附近的示威者，更有来自巴黎5区索邦大学广场的1600多名年轻人，年轻人也加入到了示威者的行列。法新社记者指出，年轻人们高呼：“老板们的总统马克龙，我们来你家里找你了”，他们还高呼：“打倒49.3条”。另外，在示威者们高举着的标语牌上，可以读到这样的字句：“播种苦难的人收获愤怒”“春天来了......五月来了”等等，还有示威者高呼“打倒马克龙，打倒49.3条，进行大罢工”。
法新社援引警方的消息说，在巴黎协和广场抗议的，有数千人。周四晚上，警方在协和广场使用水炮来驱散示威者。据说，当时有示威者冲击位于协和广场正中心的埃及方尖碑的施工工地。
法国各工团呼吁3月23日星期四举行第九天的罢工和示威。
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