法国总统马克龙及其政府决定动用宪法49.3条，数千名示威者聚集协和广场抗议

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2023年3月15日，在巴黎反对退休改革的示威游行中，抗议者举着一个要求 49.3 岁退休的标语。49.3原本指的是允许总理在没有议会投票的情况下强行通过法案的宪法条款。

周四下午，当法国总统马克龙及其政府决定动用宪法49.3条款通过退休改革法案后，数千名示威者聚集在协和广场抗议。法国各工团呼吁3月23日星期四举行第九天的罢工和示威。

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周四傍晚，在巴黎的协和广场，有数千人示威抗议，表达他们的愤怒。在这数千人聚集在协和广场之前，法国总统马克龙及其政府决定动用宪法第49.3条来让退休改革法案通过。

周四下午三点钟过后不久，法国总理博尔内在议会宣布动用宪法第49.3条，在不用议员们投票的情况下，通过了将法定退休年龄推迟到64岁的退休改革法案。

根据法新社，在政府诉诸宪法第49.3条后，不仅是巴黎的协和广场，在法国的其他多个城市，都有愤怒的人群在集会抗议。

周四，法国国民议会对退休法案的讨论和投票预计从下午三点开始。下午三点过后不久，总理博尔内就在议会宣布动用宪法第49.3条。随之，在各工会的号召下，示威者们前往离国民议会不远的协和广场聚集，抗议退休改革法案，抗议总理动用宪法第49.3条

仍然根据法新社，周四下午4点30分过后不久，在协和广场上聚集的人群不仅有原本在国民议会附近的示威者，更有来自巴黎5区索邦大学广场的1600多名年轻人，年轻人也加入到了示威者的行列。法新社记者指出，年轻人们高呼：“老板们的总统马克龙，我们来你家里找你了”，他们还高呼：“打倒49.3条”。另外，在示威者们高举着的标语牌上，可以读到这样的字句：“播种苦难的人收获愤怒”“春天来了......五月来了”等等，还有示威者高呼“打倒马克龙，打倒49.3条，进行大罢工”。

法新社援引警方的消息说，在巴黎协和广场抗议的，有数千人。周四晚上，警方在协和广场使用水炮来驱散示威者。据说，当时有示威者冲击位于协和广场正中心的埃及方尖碑的施工工地。

法国各工团呼吁3月23日星期四举行第九天的罢工和示威。

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