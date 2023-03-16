法国政府选择动用宪法49.3条款通过退休法案

法国退休改革风潮

2023年3月16日，在法国巴黎国民议会，法国总理伊丽莎白-博恩发表讲话，宣布动用法国宪法第49.3特殊条款，在未经立法者投票的情况下推动养老金改革法案通过议会下院。

法国总统马克龙周四选择在最后一刻摊牌，决定他的政府依据宪法49.3条款，在国民议会不进行投票的情况下通过养老金改革法案，这一法案的核心是将法定退休年龄从62岁推迟至64岁。政府这一强硬之举可能会激发大规模社会抗议。

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法国总理博恩在法国国民议会宣布动用宪法49.3条款，她说："我承诺我的政府对整个法案负责，"她提高了声音以对抗激烈的来自反对派议席的嘘声和嘲笑。

按照议程，法国国民议会和参议院星期四必须对法案进行最后表决，这是一个决定马克龙总统第二届任期信誉的关键时刻。该法案上午在参议院顺利通过，但能否在法国国民议会通过前景仍旧不明。在进行了无数次协商和谈判后，法国政府认为在国民议会对退休法案进行表决风险很大。

形势紧急，在国民议会开会前，法国政府召开部长会议，总统马克龙主持的部长会议批准政府动用宪法49.3条款，该条款允许法案在未经议会表决的情况下通过，但政府要对动用这一条款承担全责。

尽管马克龙政府的中间联盟在法国国民议会并不拥有绝对多数，马克龙一直表示，他希望让议会表决通过退休改革法案，而不希望动用49.3条款。马克龙希望能够说服右翼共和党人投票支持。但传统上支持延长退休年龄的共和党一直未能克服内部分歧。因此，“可能就缺几张票”而导致功亏一篑。一位参加部长会议的部长对法新社表示，马克龙认为万一退休法案被否决，法国将面临“巨大的金融的和经济的风险”。

政府最后动用49.3宪法条款，不经议会表决通过退休法案，法国媒体多以“马克龙选择在养老金问题上强行通过”来形容政府的做法，不少政治评论人士认为政府被迫求助49.3宪法条款等于遭遇挫折。

所有反对党领袖也都予以谴责。法共领袖、议员胡塞尔称：“从头至尾，议会一直被羞辱”。极右翼领袖、议员玛琳娜.勒庞称：“这是政府和马克龙的完全的失败”。

现在，博恩领导的政府面对反对党的不信任提案。法国政府在国民议会拥有相对多数，要想让旨在推翻政府的不信任提案通过，必须要把极左与极右联合起来，再加上中右的共和党议员，才能组成多数，这件事并不容易。

极右翼国民联盟领袖玛琳娜.勒庞声明，国民联盟将对任何针对政府的不信任提案投赞成票，但是，共和党领袖Ciotti警告，共和党不会对任何不信任提案投票，但共和党内部少数议员出面对抗本党决定的可能并不能完全排除。

法国工会将有进一步的抗议行动。法国工人民主联盟CFDT领袖Laurent Berger表示，“我们肯定会有进一步的动员行动，因为抗议声浪非常之高。”

法国各大工会组成的工会联合会议晚间作出决定，将在3月23日举行全国大罢工。

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