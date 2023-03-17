埃菲尔辞世一百年（一）：建筑和商业跨界奇才

古斯塔夫·埃菲尔辞世一百周年

埃菲尔铁塔是19世纪下半叶科学与社会进步的瑰宝，也是古斯塔夫·埃菲尔商业头脑与建筑技术能力的结晶。今年是这位给法国乃至世界多国留下过灿烂建筑遗产的跨界奇才辞世的第一百年，法国国际广播电台各语部隆重推出系列纪念报道。点击以下内文视频，走进本期专家访谈。

广告 继续浏览后续

古斯塔夫·埃菲尔辞世一百周年 © RFI

从葡萄牙杜罗的高架桥到美国的自由女神像，从法国的加拉比特高架桥到匈牙利的布达佩斯火车站；从智利的阿里卡大教堂，到罗马尼亚的昂盖尼桥；从巴拿马运河锁，到越南顺化的白铁桥；从尼斯天文台，到法国的象征埃菲尔铁塔及其在多国的仿制品，尤其是规模壮观的中国杭州天都城埃菲尔铁塔，古斯塔夫·埃菲尔的名字在全世界回响，经久不衰。

世纪丑闻之一-巴拿马运河建设工程破产官司最终在古斯塔夫·埃菲尔61岁之际反转，然而迟来的清白与正义并不能挽回因此风波而终结的埃菲尔商标。晚年的埃菲尔仍然对科学和创新充满热情，在他生命的最后几年间让他的铁塔作为实验室继续存在下去，以让铁塔避免被摧毁的命运。正是如此，铁塔和埃菲尔本人也参与到了无线电，气象学，航空学等学科的科研当中。

在埃菲尔辞世一百年启动篇当中，本台邀请到法国建筑工程历史学家，埃菲尔铁塔专家，埃菲尔后人协会科学顾问Bertrand Lemoine先生进行讲解。埃菲尔后人协会是今年埃菲尔辞世一百周年众多纪念活动的有力策划方，参与策划了尤其是联合国教科文组织的将在多国巡展的相关展览。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅