法国：强行通过退休改革方案后 政府面临不信任动议

法国养老金改革

在政府决定利用宪法第49.3条在2023年3月16日星期四通过养老金改革法案后后，示威者聚集在离巴黎国民议会不远的协和广场。

法国总理伊丽莎白·博尔内（Elisabeth Borne）周四（3月16号）下午在议会宣布动用宪法49.3条款，未经议会表决强行通过了养老金改革法案，此举可能会引发更激烈的抗议和社会动荡，反对派称将启动不信任政府动议。

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在周四晚间数千名示威者举行的充满紧张气氛的集会后，法国总工会周五早上将巴黎环路的交通中断了约半小时，还宣布从本周末起关闭诺曼底的道达尔能源公司的炼油厂。

国民议会左翼联盟Nupes警告说，将使用 "所有可用的手段”，包括支持社会运动到共同倡议公投，让有争议的养老金改革最终被取消。

报道称，极右翼党派国民联盟将提交不信任政府动议。极左翼法兰西不屈服党的议会主席巴诺特（Mathilde Panot）宣布不提动议，但加入议会几个不同小团体组成的Liot集团（Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires）的动议，她认为，"这个动议很有可能会成功"。但左翼也提到了即将由Nupes提交给宪法委员会和一个“共同倡议全民公决”，后者至少"允许在九个月阻止改革实施"。

实际上，政府选择使用49.3条款，就是选择不信任动议的风险。一旦宣布，议员们必须在24小时内提出动议，并由至少58名议员签名。然后议会需在48小时内开会讨论该文本。如果不信任动议未能获得绝对多数所需的289票，政府的案文将不经表决通过。如果动议获得通过，将导致总理极其政府辞职。据法新社报道，自1958年以来，议会已经提出了100多项谴责动议，但只有一此成功，即1962年，使乔治-蓬皮杜的政府倒台。

法新社指出，要达到绝对多数来弹劾政府似乎很难。因为目前至少有一件事是肯定的：没有一个左翼联盟Nupes议员会签署来自极右翼党派的动议。另外，传统右翼共和党的负责人Eric Ciott说，他的党不会与任何动议联系在一起，也不会对任何不信任政府动议投票，因为他们不想“乱上加乱"，但他的党内反对改革方案的议员Aurélien Pradié已经对此进行了反驳。法新社说，这可能会让总理伯尔纳担心，因为共和党议员再一次将成为不信任动议案是否成功的关键。

除了弹劾方案，左翼联盟的成员们也已经就“共同倡议全民公决”这个方案讨论好几天。社会党议拉伯（Valérie Rabault）强调说，程序很复杂，当她相信有可能在九个月内阻止这项改革的实施。

据法新社，“共同倡议全民公决”规定，需要"五分之一议员的倡议"，即得到925名议员（577名众议员，348名参议员）中的至少185名的支持，可以就一项法案组织一次全民协商，同时它还必须 "得到十分之一的选民的支持"，即在九个月内必须收集到487万人的签名支持。法国共产党议员Stéphane Peu曾在周二表示，拥有该议案必要的185名议员。他说，他的法案将提议 "退休年龄不能超过62岁"。

法兰西不屈服党将加入该倡议，但不太确信这就是解决方案，因为他们的目标是 "在短期内撤回改革".

法新社指出， 如果极左翼党魁梅郎雄（Jean-Luc Mélenchon）在周四没有提到它，他最近可能一直认为解散议会是不可避免的。梅朗雄曾三次参选总统，并保证不会有第四次。如果议会解散，他打算再次领导 "梅朗雄当总理 "运动。但他的伙伴们对此有何看法还有待观察。

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