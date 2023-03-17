法国：抗议政府的动员行动周五继续，反对派提交两个政府不信任动议案

法国/政治/社会

在法国政府周四诉诸宪法第49.3条后，抗议政府的动员行动周五继续在全法国各地进行，在国民议会，反对派提交了两个不信任政府的动议案。

广告 继续浏览后续

在法国政府诉诸宪法第49.3条，在未经议会投票的情况下通过不受欢迎的退休改革法案后，抗议政府的动员行动周五继续在法国各地进行。

连续第二个晚上，大批人群聚集在巴黎法国国民议会对面的协和广场抗议政府动用宪法第49.3条，维持秩序的警察众多。一些示威者在警方拉起的警戒线附近，点燃了火堆，并高喊“马克龙辞职”及“我们在这里”等口号。

另外，在雷恩、图卢兹或波尔多等法国多个其他城市，也发生了示威活动。

在国民议会，反对派提交了两个不信任政府的动议案。一个不信任动议案由中间派团体Liot提出，法国左翼联盟Nupes已经表示会给这个动议案投票。另一个不信任动议案由极右派的国民联盟党提出。这两个动议案威胁到总理博尔内政府的生存。

周四，法国当局因为无法确定能在议会获得需要的票数让退休改革法案通过而最终决定动用宪法49.3条，批评者们认为，当局这么做是对民主的否定。

当局的决定引发了抗议浪潮，周四晚上在法国各地，都有自发示威，有时还夹杂着暴力。

法国内政部长达马南(Gérald Darmanin) 周五宣布，前一天在全法国逮捕了310人，其中在巴黎逮捕了258人，数千名示威者周四晚聚集在国民议会对面的协和广场。

法国各工会星期四晚上呼吁3月23日星期四在全法国再度举行新的罢工和示威活动，在本周末采取“便利”行动。

星期五早上，在法国劳工总工会（CGT）的号召下，在围绕巴黎的环城公路上，示威者进行了封锁道路的行动。

好几个教师工会都号召在法国高中毕业会考进行的3月20日开始的那一周举行罢工。

民航总局(DGAC)则要求巴黎奥利机场取消下周一30%的航班。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅