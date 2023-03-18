法国政府用49.3款通过退休法案 面临弹劾与激烈抗议 学生登场了

法国/退休/抗议

法国总理伊丽莎白-博尔内（Elisabeth Borne）动用宪法49.3条款，不经议会投票，通过将退休年龄从62岁延长到64岁的退休改革法案，招致议会两个弹劾动议，及更暴力的抗议运动。

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周五在议会，两项针对政府的“谴责动议”被提交（分别由极右翼和极左翼参加的Liot集团提出）试图阻止法国政府在前一天动用宪法第49.3条强行通过其退休改革法案。

法国宪法49.3款允许政府不经议会表决通过一个文本，但政府需对该法案承责。不过，倘若“对政府的谴责动议” 能在48小时内获议会289票通过，那么该文本将无效。而总理和政府极可能被迫辞职。因此，法国世界报说总理伊丽莎白-博尔内被马克龙当作了“保险丝”。

就在政界各方掰着指头算票之际，各工会呼吁在本周末举行地方集会，然后在下周四进行第9轮全国罢工和示威，反对这项将退休年龄延长到64岁的改革。

法新社说，动用宪法49.3款，几乎被一致认为是法国总统马克龙的一个挫折，退休改革是他第二个五年任期的关键，他把自己的大部分政治信用寄托于此。一般认为，这次博弈可能是他最后一搏。

据法媒介绍，在动用49.3款之前，爱丽舍宫至少数了两遍摇摆议员人数，虽然有几个议员倒戈，但最后时刻仍无法笃定。与其在议会投票中被否决，不如动用49.3款“负起政府应付的责任”。

昨天周五晚上，在距离国民议会和爱丽舍总统府都只有几百米的协和广场上，有数千人集会抗议。据法新社记者说，随着夜幕降临，气氛变得紧张起来，警察向人群发起冲击。示威者中有几百人用瓶子和烟花与警察发生冲突，警察在雨中试图清理广场时用催泪瓦斯回应。据警察局称，有61人被捕。

法国反退休改革的抗议活动2023年3月17日巴黎 © REUTERS / STEPHANE MAHE

尽管学生们离退休年龄还很遥远，但在极左翼的政界大咖或议员的加持下，已经有学生登场：昨天一位没有透露姓氏的学生在示威现场的掌声中说：…“对我们来说，工会间已死！现在我们需要一场进攻性的运动。这是一个新的开始"。

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