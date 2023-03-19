法国反退休改革抗议趋暴力 周六81人被捕

法国退休改革抗议

抗议法国政府用宪法49.3款强行通过退休改革法案的活动趋向暴力，昨晚在巴黎，警方在协和广场禁止示威后，数千人冒雨转战意大利广场，有81人在冲突中被捕。马克龙民调降至28%。

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法国政府周四动用宪法49.3款，避开议会投票表决，强行通过了64岁退休的法案，招来议会两个弹劾案，和更加暴力的街头示威活动。

这个周末，法国各地的街头抗议正在趋向暴力：警方说，在巴黎，昨天周六傍晚时分，数以千计的示威者集结在意大利广场，与警察发生冲突，有人投掷石块等杂物，有人点燃垃圾桶，有人竖起路障。有81人在冲突中被捕。到晚上10点半，那里恢复了平静。

前一天周五，在靠近议会和总统府的协和广场，数百名示威者用瓶子和烟花与警察发生冲突，有61人被捕。警方周六将协和广场置于数百名警察的高度监视之下，并在那里预先部署了水炮。据法新社记者报道，警方对过往行人进行多次搜查，并要求人们绕行，到晚上19点，警方将一小时前出现在那里的数百人清走。当晚，暴力场景转移到巴黎城南的意大利广场。

法国国民议会定于3月20日周一对政府的不信任弹劾动议投票表决，倘若获绝对多数赞成，将可废掉政府用49.3款通过的退休改革法案。不过，经媒体计算，可能性不大，除非马克龙阵营有部分议员倒戈。

根据法国星期日报（JDD）今天发布的Ifop月度民调晴雨表，总统马克龙3月份的支持率为28%，处于2019年黄背心危机以来的最低点。

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