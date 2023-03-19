法外长：对普京发出的逮捕令是一项极其重要的决定

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法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）3月17日在接受法国《星期日报》专访时表示，国际刑事法院对俄罗斯总统普京在乌克兰的战争罪行发出逮捕令是一项“极其重要”的决定。

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依照国际刑事法院检察官的申请，该院第二预审分庭周五向俄总统普京发出逮捕令。法官认为，普京对发生在乌克兰被占领土上的战争罪行负有个人刑事责任。当天，第二预审分庭同样向俄罗斯儿童权利专员利沃瓦-贝洛娃（Maria Lvova-Belova）发出逮捕令，认为两人均对“从乌克兰被占领土向俄罗斯非法驱逐和转移人口（儿童）的战争罪行负有责任”。

国际刑事法院是一个独立的司法机构，对受到种族灭绝、战争罪及危害人类罪指控的人具有管辖权。该法院是由1998年通过的《国际刑事法院罗马规约》所设立，而俄罗斯和乌克兰均不是《国际刑事法院罗马规约》的缔约国。

巴黎时间周五下午，科隆纳在法国外交部就国际刑事法院公布的这一决定接受了记者的采访。她本人之前在纽约纪念俄罗斯全面入侵乌克兰一周年的行程中向联合国秘书长古特雷斯和联合国儿童基金会负责人提出了被驱逐的乌克兰儿童问题。

当记者问及她对国际刑事法院对普京发出的逮捕令作何反应时，科隆纳回答说：“这一决定极其重要，因为它意味着任何对战争罪及危害人类罪负有责任的人都将被追究责任，无论其地位或级别如何。从现在开始，链条上的任何一个环节都不能认为他们会逃脱法律制裁，这应该让很多人思考，反正我希望如此。因此，这是一个可以改变事件进程的决定。”

科隆纳补充说：“绑架和驱逐儿童的行为是可憎的，我们已经对此大声谴责，我自己也这样做了，俄罗斯在乌克兰日复一日地犯下了太多的暴行。法国支持国际刑事法院，就像她帮助乌克兰的司法系统一样，派遣专门的团队来记录虐待行为或确认受害者。”

科隆纳表示：“她（法国）是去年将案件提交给国际刑事法院的国家之一，我有幸在9月22日主持了联合国安理会关于打击在乌克兰所犯罪行的有罪不罚现象的特别会议，邀请（国际刑事法院的）卡里姆·汗检察长出席。没有正义，就没有和平。”

当被问及本周宣布的斯洛伐克将对乌交付13架米格-29战斗机和波兰交付另外4架该型号的战斗机时，科隆纳回答说：“任何帮助乌克兰的东西都是有用的”。

科隆纳补充说，“拥有乌克兰人已经熟悉的苏联装备的国家可以作出这个决定......为了对抗（俄罗斯的攻势），乌克兰必须能够用现有的手段进行抵抗。”

至于法国未来向乌克兰提供更先进战斗机的可能性，科隆纳重申：“原则上，共和国总统和国防部长已经说过，不存在任何禁忌。”

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