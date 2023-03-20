法国加油站开始报告油馨

法国/退休改革

法国反对马克龙政府推行的退休改革计划工运浪潮一波接一波，大有扩大之势。法国激进工会威胁要将法国经济打趴的口号逐渐成为现实。法国经济最为重要的命脉之一能源油料生产供应，由于近10天地罢工与堵封，多地已经出现断油危机。法国各地加油站开始吃紧并告馨。此前经济分析安抚30天的储备，因消费者防护性疯买而被买空。

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据法新社今天报道，反对养老金改革的罢工在炼油厂中愈演愈烈，许多法国加油站自冲突开始以来首次出现干涸，主要是在法国东南部，沃克吕兹省由此决定限制销售。

工会CGT化学品公司的全国代表Eric Sellini周一告诉法新社：“目前，法国所有的炼油厂都没油出厂，无论是来自六个常规炼油厂还是位于La Mède（罗讷河口省）的生物炼油厂。”到刚刚过去的周末，大多数炼油厂向供应服务站的仓库运送燃料的工作已经被阻止。

据CGT称，自周一起，位于Feyzin（罗讷省）的TotalEnergies炼油厂和位于Fos-sur-Mer的Esso-ExxonMobil炼油厂再次停止了运输。埃索-埃克森美孚在Fos-sur-Mer的炼油厂的CGT代表Lionel Arbiol说："直到星期四晚上，无论是铁路还是卡车，都不会有燃料流出"。

据CGT称，一些燃料库也被封锁，如敦刻尔克附近的道达尔能源公司（TotalEnergies）库房自3月6日起被封锁，以及雷恩附近的Vern-sur-Seiche库房。

直到现在，一些炼油厂还在继续生产燃料，即使没有被运走。

据CGT代表Sébastien Varagnol称，Lavéra（罗讷河口省）的PétroIneos公司将于周一下午启动 "停产程序"。"他说："如果今天下午的谴责动议被投票通过，我们当然会立即开始行动，重新启动炼油厂。

在里昂附近，现在已经不是像上周四在Feyzin那样回去工作的时候了：据FO工会成员和该厂员工Jeff Vapillon说，周一早上6点的团队没有来接替夜间的团队，迫使后者延长工作时间，以促使管理层发布 "停工令"。

据CGT称，埃索-埃克森美孚公司位于Port-Jérôme-Gravenchon（Seine-Maritime）的炼油厂可能最迟在周一或周二停止生产，原因是缺乏可供提炼的原油。据管理层称，"炼油厂的生产根据原油的到来而减少和调整，但并没有停止，"。

据CGT称，位于Fos-sur-Mer的埃索炼油厂正在 "以缓慢的速度 "运行。

根据法新社分析的公共数据，罗讷河口地区有一半的加油站在周一没有某种燃料，37%的服务站是干的。沃克吕兹省周一决定限制该省加油站的燃料销售，直到周四为止，以避免出现 "预防性购买但不利于这些加油站良好运作 "的现象。

法新社说，这种短缺已经蔓延到邻近的加尔省和沃克吕兹省，但燃料的缺乏也影响到一些西部省份，如卢瓦尔-大西洋省，那里的Donges炼油厂已经停止运送燃料好几天了。

法国有200个油库，石油公司预计将避免去年10月因TotalEnergies和Esso公司的工资冲突而造成的巨大短缺，这使得Mobilians公司总裁Francis Pousse说，在全国层面，情况 "并不引人注目"，这一现象 "基本上集中在PACA地区"。

但埃里克-塞利尼（Eric Sellini）表示，困难可能会长时间存在，由此供应巴黎地区大部分地区的Gennevilliers仓库 "几乎没有油品了"。

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