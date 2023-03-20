法国央行将法2023年经济增长预测翻倍 达0.6%

法国中央银行周一(20日)宣布：将法国 2023 年的经济增长预测翻倍，达到至 0.6%。由于能源价格上涨，导致食品价格通货膨胀，央行指出，因此应该会在 6 月份达到峰值。

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法国由于能源价格上涨，导致食品价格通货膨胀。法国央行指出，因此食品涨价应该会在 6 月份达到高峰值。

法国央行也重新燃起对法国经济的乐观看法。 在周一发布的最新预测中，央行将法国 2023 年的增长预测翻了一番，目前预计国内生产总值 (GDP) 将增长 0.6%，而此前的预期仅为 0.3%。 在通胀方面，央行正在下调其对 2023 年的预测。央行首席经济学家奥利维尔·卡尼尔 (Olivier Garnier) 总结道：“增长略有增加，通胀有所降低。”

对于 2023 年，法国央行通过低于预期的通胀（尤其是能源价格）和“全球需求的更高增长”来证明其增长预测翻倍是合理的。 然而，这些惊喜却被法国的“金融环境”所抵消，汇率和借款利率的导向不如 12 月份。 即使有所增加，2023 年的增长预测仍低于经合组织0.7%的预测，以及法国政府预测的1%。

通胀高峰值预计在第一季度末出现

法国央行还另外引述周一发布这项2023-2025宏观经济的本次预测作者之一马蒂厄·勒莫瓦内 (Matthieu Lemoine) 的说法， 食品通胀已经取代能源通胀成为物价上涨的主要驱动力，它应该会在 6 月份达到高峰值。

法国央行指出，法国将没有螺旋式的通货膨胀，但同时也指出，这些对经济活动和通货膨胀的预测取决于“许多危险”。

法国央行进一步说明“应该密切监测近期银行业和金融波动带来的间接影响，正如美国硅谷银行倒闭或围绕着瑞士信贷的不确定性引发的新近重大事件提醒我们的那样。”

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