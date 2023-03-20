法国议会今天对两项针对政府不信任动议进行投票表决

法国退休金改革法案

针对法国总理博尔内（Elisabeth Borne）政府的两项不信任动议将于周一（3月20号）下午在国民议会进行表决。法新社认为，尽管国内的愤怒情绪并没有减弱，但养老金改革最终可能被通过。

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法国总理在上周四动用了宪法49.3条款，在议会不经投票就强行通过了改革方案，该法案主要内容是将法定退休年龄从62岁提高到64岁，此举出发了更多的全国街头抗议，反对党随即提出了两项对政府的不信任动议，并于周一下午四点进行投票表决。根据周一为BFMTV发布的Elabe民意调查，三分之二的法国人（68%）表示，他们对政府利用49.3条款未经议会投票通过改革感到愤怒。同样多的人希望周一反对党提出的两项议案中的一项可以通过，让政府被弹劾。

两个不信任动议分别是LIOT集团的议案，另一个是极右翼国民联盟RN的议案。据分析，由左翼联盟Nupes议员共同签署的LIOT动议（Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires）有更多机会获得不同意养老金改革的右翼议员的投票。但287票的绝对多数似乎很难达到。若要达到就需要大约30名共和党（LR)的议员的投票。然而，这个右翼政党高层支持改革，不想通过搞垮政府来 "乱上加乱"，但也有共和党议员表示，他们将投票支持LIOT的动议，甚至支持两个动议。

法新社指出，动议可能被否决将构成改革的最终通过，然后由总统颁布。而且即使动议被否决，左派也还要继续采行动，包括正在筹备中共同倡议公投，和向宪法委员会提出的上诉。

目前由于危机如此之深，接下来会发生什么仍然不确定。工会号召周四进行第九天的动员，而炼油厂的罢工更加激烈，在巴黎、雷恩或南特的垃圾收集者也继续他们的罢工抗议。

面对全国的抗议情况，总统马克龙希望改革 "能够在所有人的尊重下走到民主道路的尽头"，爱丽舍宫周日告诉法新社，总统回顾了 "几个月的政治和社会协商"，以及参议员和众议员在联合委员会中 "超过170个小时的辩论，最终达到一个妥协文本的投票"。

法国全国总工会CGT的头号人物Philippe Martinez将民众的愤怒归咎于总统，认为这都是总统应该承担的责任"。

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