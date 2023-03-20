法国退休改革：对政府不信任案未过关

法国国民议会20日两次投票，先驳回左翼多党团体LIOT提出的不信任动议。 共有278名代表投了赞成票，但需要287票才能通过。之后法国极右翼“国民联盟” RN 的不信任动议仅得到94票也被否决。

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周一两项对政府不信任动议未过关，使得备受争议的退休改革法案在事实上得以通过。值得注意的是：法国国民议会下院的左翼联盟和极右翼无法提出同一个不信任案，而两个不信任案得到的赞成票无法相加，这使法国政府在宪法层面得以“逃生”和闯关。

法国总理上周四动用宪法武器 49.3 ，未经投票通过改革计划，将退休年龄从 62 岁提高到 64 岁，但也包括一些听取各派意见后改进的条款。

周一议会表决后，法国总理伊丽莎白·博恩在推特上表示：“我们国家这项重要改革的民主程序即将结束。我以谦逊和严肃的态度承担了我的责任和我的政府的责任。我们要支持法国的退休制度，支持我们的社会模式。”

法国目前存在的围绕退休改革案的愤怒并未减弱，在不信任案失败后，退休改革案的反对者斗志不减。

极左派领袖梅郎雄呼吁在“任何地方和任何情况下”进行“民众的不信任”投票。他呼吁政府“撤回”养老金改革，因为它不受欢迎。他还呼吁由左翼议员发起的一个共同倡议，在 5 月举行全民公投 (RIP)。

极右翼代表勒庞呼吁成立“新政府”。她说 “如果马克龙不这样做，危机就不会得到解决”，她不抱太大希望地重复道：“我们已经等了马克龙六年了，但我们知道他对法国人的愿望充耳不闻。她也希望能就退休改革议题举行全民公投这种直接民主的方式。

自上周四以来，法国全国各地在平静或过激氛围下举行反对抗议的集会。炼油厂的罢工愈演愈烈，许多加油站发现自己自这次社会冲突开始以来首次出现短缺，主要是在东南部。法国所有工会联合号召将于 3 月 23 日开始新的行动日。

法国总工会CGT 回应：跨党派不信任动议被否决不会影响“工人的决心，他们呼吁“扩大动员”，“大规模参与可再生的罢工和示威”，包括定于 3 月 23 日星期四举行的第 9 天全国动员，“以及必要时”。

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