法国高中毕业会考今在示威喧嚣声中展开专业科目考试

法国/高中毕业会考

法国社会反对养老金改革的纠察线和路障喧嚣下，3月首次举行的高中毕业会考今天启动仪式。一些方面希望社会反退休改革运动不要影响高中毕业会考。一些监考老师以及参考学生却主张罢考。

广告 继续浏览后续

据法国教育部今天公告，"考生们于周一下午开始进行专科考试，即每个学生在中学最后一年选择的两个 "主要 "科目（从普通班的13个科目中选出），题目包括 "知识的产生和流通是否有界限？他们将在星期二和星期三继续进行考试。

在Stains（塞纳-圣但尼）的Maurice Utrillo高中前，来自几所高中的约60名教师在14:00开始的测试前举行了抗议活动，他们称不想扰乱测试。

据法新社的一名记者指出，考场其实有社会风潮剪影，例如，可见法国总统马克龙和他的部长们的肖像被夸张漫画。

17岁的阿比盖尔说："我们理解他们，"他手里拿着毕业证书和身份证，说她的老师对必须快速执行该考试计划感到沮丧。在巴黎市中心的杜尔哥中学前，大约15名教师也聚集在 "杜尔哥中学在战斗，Si tu nous mettez 64，on te remet 68 "的横幅后面，文学性威胁说如果你强迫我64岁退休，我就再给你来一次68年学生运动。

在波尔多，50多名罢工教师聚集在市中心的孟德斯鸠Montesquieu高中外，一名工会成员老师指控，"今年首次生效的Blanquer bac、养老金改革以及现在的49.3。今天，让人厌烦的罐子真的满了！"在佩皮尼昂，大约70人在中午时分在Saint-Louis de Gonzague私立高中前设置了一个汽车路障，这是由工会间倡议的。

法国国家教育部长帕普-恩迪亚耶（Pap Ndiaye）访问位于巴黎16区的克劳德-伯纳德中学（Lycée Claude-Bernard）以象征性启动高中毕业会考，他保证，现阶段 "没有特别值得关注的地方"。他还说："事情正在尽可能地顺利进行。"

教育部长在上周末曾表示，他将动员 "更多的监考员"，并且 "将做出必要的安排，以使考生能够顺利进入考场"。

但教师工会，包括主要的中学工会Snes-FSU、CGT Educ'action、Fnec-FP-FO和SUD-Education，已经呼吁 "继续采取行动 "反对养老金改革，并 "在高中毕业会考考试期间进行动员，包括在可能的情况下让监考人员罢工"。

教师工会也在抗议从3月开始举行的这些科目考试。

由于2019年的中学毕业会考改革，这些考试已经是第二年举行了。但在去年，由于新冠病毒疫情的原因，考试被推迟到5月。18岁的Lydia在Claude-Bernard高中外告诉法新社"3月份就科目测试，太早了。

法新社说，今年有536,081名考生（普通组390,710人，技术组145,371人）每人参加两场考试，这两场考试的成绩共占Bac成绩的三分之一。预计在4月12日，这些分数将首次被Parcoursup平台考虑在内。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅