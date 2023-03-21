法反改革 昨晚非法示威 火烧垃圾打砸 240件破坏案 巴黎234人被逮

法国政府动用49.3条款铁腕通过退休改革方案后，工会继续在各地动员抗议活动。昨晚，全法国在未登记示威活动的场内及场外造成的火烧垃圾、打砸路边车辆，警方记录240起故意破坏损毁事件，首都巴黎有 234 人被逮捕。

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在养老金改革案文本通过后，法国全国成千上万群众聚集自发示威。《费加罗报》从警方消息来源获悉，周一晚上，在 240起 “蓄意纵火”事件中，在巴黎，警方逮捕了 234 人。

在国民议会，反对党提出的两项谴责动议被否决并通过养老金改革案文后，昨天晚上在法国全国各地，在没有报备登记下，成千上万民众聚集抗议示威。

除了巴黎，另外在里昂、波尔多、圣埃蒂安、第戎、斯特拉斯堡及布雷斯特等城市也有其他示威抗议活动。

昨晚，在这些示威动员期间的场内或场外，造成了重大损害。 警方必须多次使用催泪瓦斯驱散示威者，因这些示威人群烧毁街道上因罢工而堆积如山的垃圾桶，走过遇到电动车和自行车就加以撞到破坏。尤其是在首都的OPERA歌剧院和巴士底狱街区，以及许多广告牌也被砸烂打破。

法国总理上周四动用宪法武器 49.3 ，未经投票通过改革计划，将退休年龄从 62 岁提高到 64 岁。

本周一，反对派所提出的两项对政府不信任动议未过关，使得备受争议的退休改革法案在事实上得以通过。

国会反对派已经酝酿，要针对此案，推动一项全民公投。

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