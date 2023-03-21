法国工会抗议退休改革示威四起 马克龙明天讲话试图安抚

法国/退休改革

在国民议会的谴责动议被否决后，法国各工会仍然呼吁动员抗议，继续反对退休改革。从周一晚上，巴黎连续第五天爆发紧张局势，法国各地也都爆发集会。因为缺少议会绝对多数，政府动用宪法第49.3条推动改革，在反对怒火上浇油，为平息，马克龙报告于3月22日星期三下午1点接受TF1和法国2台联合采访对全国讲话。马克龙称今天咨询各界，把脉法国舆情。

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法国工会呼吁继续动员，在法国各地举行集会。法国国民议会昨天以9票之差否决了反对派弹劾政府的动议。对CGT来说，"以几票之差拒绝这一透明的谴责动议，并不能改变什么"。"CGT说，任何事情都不会改变工人、失业者、年轻人和养老金领取者拒绝这场退休改革的决心，每个人都无一例外地认为这种改革是不合理的、不公正的和残酷的。"

CGT是法国第二大工会。CGT呼吁 "扩大动员"，并在3月23日（星期四）"必要时在之后"，"大规模参与可持续的罢工和示威"。工会联合上周呼吁新的罢工和示威日，选定本周四，举行第九天大罢工。

周一晚间，CFDT秘书长Laurent Berger在接受LCI采访时，呼吁员工 "在周四，在工会间的框架内，以同样的责任感动员起来"，像1月以来一样，要求撤销这项改革。他说，他对通过一项 "在国民议会中不占多数 "的法律可能产生的 "愤怒 "和 "暴力 "感到担忧，同时断言工会将不会 "对不在工会命令下发生的任何事情负责"。他警告说："我们正在制造过去十年中最大的社会危机和过去二三十年中最大的政治危机，这本不应该"。

示威使巴黎陷入紧张局势，主要城市都发生示威活动。人们越来越多将局势与早前黄背心抗议运动相提并论。巴黎以及各地都报告垃圾起火、路障横行、游行队伍在大街小道上行进与警方周旋捉迷藏...... 周一晚上，就在第49.3条支持的养老金改革通过后，巴黎市中心的几条街道上立即出现了天女散花式的的抗议行动。

周一晚上总共有287人被捕，包括巴黎的234人。整个晚上，示威者分批在首都中心示威，边走边撞倒电动车和自行车，或放火烧毁垃圾箱。警方多次使用催泪瓦斯。

在里昂、圣埃蒂安、第戎、波尔多、斯特拉斯堡或布雷斯特，还发生了其他集会。在里尔，在地方政府门前，当地居民听到谴责动议被否决时立即吹起了口哨和嘘声。在南特，示威活动在下午6点左右平静地开始，到了傍晚时分变得紧张起来。有人向警察投掷瓶子，警察用催泪瓦斯回击。

据本台报道称，总理博尔内Elisabeth Borne称把退休改革计划文本直接提交给宪法委员会，以便 尽快审查。马克龙将于3月22日星期三下午1点（巴黎时间）在电视采访中向法国人发表讲话。消息显示，马克龙的讲话被广泛期待。马克龙称今天全天进行广泛咨询。

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