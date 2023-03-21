法国记者人质获释抵法 马克龙机场迎接

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被马里圣战分子扣押近两年的法国记者人质奥利维尔-杜波依斯(Olivier Dubois)今天在法国登陆并与家人团聚。他于前一天在尼日尔尼亚美与被关押了六年多的61岁美国人质杰弗里-伍德克一起获释。 中午过后不久，他在首都西南的维拉库布莱空军基地受到家人和总统埃马克龙的欢迎。重逢伴有眼泪、微笑和拥抱。

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奥利维尔-杜波依斯(Olivier Dubois)周二抵达法国时告诉法新社，在被拘留的711天里，他从未受到过虐待、羞辱或殴打等折磨。

杜波依斯身着长袖T恤和黑色长裤，背着一个挎包，在经历了从尼亚美出发的5个小时的旅程后，面带微笑。在与马克龙会面几分钟之前，他与妻子和孩子团聚。

杜波依斯说，美国人质杰弗里-伍德克，他在获释前两天才见过美国人质杰弗里-伍德克，"有过一些困难的时刻，但不是像有些人所经历的那样身体上的磨难。

奥利维尔-杜波依斯于2021年4月8日在马里北部的加奥被萨赫勒地区与基地组织有关的主要圣战联盟GSIM绑架。他此前在《解放报》和《观点》杂志等媒体工作，自2015年以来一直居住在马里。

法新社说，这位48岁的记者是已知的最后一个被扣押的法国人质。他解释说："我是在3月7日被告知获释的"。3月16日，有人用摩托车把他带走，然后用小卡车把他带到 "基达尔地区 "的一棵树下，在那里他等待着被最后释放。

周一，法国总统马克龙总统表达了他的 "巨大安慰 "和 "对尼日尔的极大感谢"。

两人获释的情况目前仍不得而知，而法国与马里执政的军政府之间的关系已大大恶化。巴黎已经撤回了部署在那里的所有作为反恐行动Barkhane计划的法国士兵。

"无国界记者组织（RSF）总干事克里斯托夫-德洛瓦（Christophe Deloire）说："我们一直被告知，法国和马里关系的恶化并没有影响法国人质获释的希望。

尼日尔至今没有对该国的角色发表评论。

在杜波伊斯被拘留的711天里，只有两段相关他的视频被公布在社交网络上。

据杜波伊斯说，他每隔两到四个星期就会被更换一次扣留地点。

法新社称，马里与邻国尼日尔和布基纳法索一样，正在经历一场严重的安全危机，圣战分子袭击事件不断发生。

绑架是记者和人道主义工作者（包括本地和外国）在萨赫勒地区是严重危险之一。两周前在马里北部加奥和基达尔之间被绑架的红十字国际委员会马里分会的两名雇员也于周日晚上获释。

该报道指至少还有三名西方人质仍被关押在萨赫勒地区：2016年1月15日被绑架的澳大利亚外科医生阿瑟-肯尼思-艾略特（Arthur Kenneth Elliott）和2015年4月4日被绑架的罗马尼亚安全官员尤利安-盖尔古特（Iulian Ghergut），两人都在布基纳法索遭劫持。一名德国神职人员汉斯-约阿希姆-洛雷神父自2022年11月以来就一直没有消息，据信他在马里被绑架。

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