马克龙坚持3不：不解散议会不换总理不举行公投

法国/退休改革

法国反对马克龙推出的退休改革计划甚嚣尘上，全国示威浪潮滚滚，但马克龙坚持改革计划，虽然公告明天接受电视直播采访，以期获得法国人理解，平息怒火，但透露口风，坚持3不。

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据法新社引述参加爱丽舍宫总统阵营今天上午一场会议的人士透露，马克龙周二决定，他不会解散国民议会、不会改组政府以及不会就法国的养老金改革举行公投以平息抗议活动。

“三不决定”表明马克龙的坚定立场。另一位参加爱丽舍宫会议的官员证实"不解散，不改组，不公投，"决定的存在。其中一位与会者透露这次汇集了政府和马克龙派领导人的会议结束时的总结说，"迄今为止没有任何妥协。"

一位在场的部长证也实了这一点。

据与会者之一说，法国总统要求他的团队在 "最多两到三周内 "提出 "改变方法和改革议程的建议"。

一位来自总统阵营的高官说，马克龙希望 "确定一些明确的项目，在一个明确的议程上"，例如直到2024年夏天的奥运会，"拿出一个明确的方法"，以 "避免发现我们在一个文本上存在合法性的争议"。

法新社说，法国总统马克龙将于周三接受备受瞩目的电视采访，他的议会阵营的一名高级成员说，马克龙说他将在晚些时候再次对全国讲话。马克龙希望在国民议会没有绝对多数的情况下，更少的推动法律改革，但更多的推出条例改革。

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