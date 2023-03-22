从交通到能源等众多行业的反退休改革间歇性罢工从未像巴黎环卫工罢工这般让全社会受到震撼。3月22日的巴黎仍然堆满了垃圾，但随着环卫工开始提供最低限度的清洁工作，这座城市正在慢慢被清理干净。点击以下视频，了解详情。

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01:55 巴黎环卫工大罢工致垃圾成堆：最低限度的清洁工作已开始进行 © AP

环卫工人这个群体长期被忽略，然而他们的怒火让这座城市的卫生条件和形象受到严重的打击。人们步行穿过垃圾堆，游客们举起手机拍下这令人震惊的一堆堆垃圾，而随着春天的到来和天气变得温和，腐臭的气味越来越多地飘荡在空气中，老鼠也成群可见。

警方周二发推文表示，在环卫工罢工的第16天，已有674名环卫人员和206辆垃圾车开始提供最低限度的服务。

巴黎市环卫工人Mamadoo Gakou表示：“到处都是垃圾，我们将尽力而为，因为街道都被堵住了”。

附近两栋建筑的租房管理员Viktor Barroso表示，“环卫工开始清理街道，这让人松了一口气，因为我们这里有两栋相邻的建筑物要照管，而且我们有很多租户，每天都有很多垃圾需要处理”。

一家旅行社的主管Lucas Czernek表示：“在法国，每次要推行什么法律，都非常棘手，因为一旦我们想要改变，无论在哪个领域人们都会示威。如今政府强力通过退休法案，这是民主的吗？还是不民主的？这激发了一场巨大的辩论，但今天我们必须有所改变，往前进，因为现状是无法保持的”。

抵押贷款经纪人Kevin Leroy则认为：“无论如何，这不是一个好的改革，因为我认为从长远来看解决不了什么问题，反而带来了一堆麻烦”。

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