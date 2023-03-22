明天 法政府严待第9个大罢工日 增派12,000宪警 仅巴黎就5,000名 前所未见

在巴黎举行的反对法国政府退休改革计划的抗议示威活动第三个罢工日，法国宪兵在冲突中站立。2023 年 2 月 7 日

法国全国跨工会的第九个反退休改革罢工示威日将于3 月 23 日的星期四再度大规模举行。工会抗议政府在国会动用宪法第49.3号条款强过关山。内政部长达曼宁指出，星期四当天，全国将动员12,000 名警察和宪兵来支援维安警力，其中 5,000 名分派部署在巴黎。

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法国工会反对退休改革的工会间动员的第九个罢工日，将于星期四举行，也就是 政府在国会动用宪法地49.3 号条款强行通过退休改革项目后的一周。

内政部长热拉尔德·达马宁周二宣布，警察单位计划在 3 月 23 日星期四的工会反退休改革重第9个大罢工日子，警方将在全法国和首都巴黎进行大阵仗支援部署。

内政部宣布3 月 23 日星期四，全国将动员12,000 名警察和宪兵动员起来，带来他们的“支援”，其中 5,000 名在巴黎。

内政部长在新闻发布会上表示，“也就是说，在养老金改革的框架下，这个动用的警察和宪兵人数是前所未有的庞大。”

法国几个行业的工会已要求周四举行罢工，特别是在交通和学校的员工们。 虽然 巴黎地铁局RATP 宣布巴黎的 快线RER 和地铁网络的交通严重中断。同时巴黎教师工会 FSU-SNUIpp Paris 在 Twitter 上表示，70% 的巴黎教师打算罢工。

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