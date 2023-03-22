明天 法政府严待第9个大罢工日 增派12,000宪警 仅巴黎就5,000名 前所未见
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法国全国跨工会的第九个反退休改革罢工示威日将于3 月 23 日的星期四再度大规模举行。工会抗议政府在国会动用宪法第49.3号条款强过关山。内政部长达曼宁指出，星期四当天，全国将动员12,000 名警察和宪兵来支援维安警力，其中 5,000 名分派部署在巴黎。
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法国工会反对退休改革的工会间动员的第九个罢工日，将于星期四举行，也就是 政府在国会动用宪法地49.3 号条款强行通过退休改革项目后的一周。
内政部长热拉尔德·达马宁周二宣布，警察单位计划在 3 月 23 日星期四的工会反退休改革重第9个大罢工日子，警方将在全法国和首都巴黎进行大阵仗支援部署。
内政部宣布3 月 23 日星期四，全国将动员12,000 名警察和宪兵动员起来，带来他们的“支援”，其中 5,000 名在巴黎。
内政部长在新闻发布会上表示，“也就是说，在养老金改革的框架下，这个动用的警察和宪兵人数是前所未有的庞大。”
法国几个行业的工会已要求周四举行罢工，特别是在交通和学校的员工们。 虽然 巴黎地铁局RATP 宣布巴黎的 快线RER 和地铁网络的交通严重中断。同时巴黎教师工会 FSU-SNUIpp Paris 在 Twitter 上表示，70% 的巴黎教师打算罢工。
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